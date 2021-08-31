Паралимпийские игры в прямом эфире: последние новости о пробном времени, легкой атлетике, плавании и многом другом в День 7 Токио 2021 года

Начался седьмой день Паралимпийских игр в Токио, и Сара Стори выиграла свое 16-е Паралимпийское золото, выиграв гонку C5 на Играх в Токио. 43-летняя суперзвезда из Великобритании поднялась на подиум в женской гонке на время C5 и завоевала 27-ю медаль в общем зачете. Британка Кристал Линн Райт финишировала серебром, а Кристина Брахтендорф из Германии стала бронзовым призером гонки во вторник на Международной мотоциклетной трассе Fuji International Motorcycle Circuit в Японии.
Стори пересек финишную черту за 36: 08.90, комфортно опередив Линн Райт, завершившую трассу за 37: 40.89. Это была ее вторая золотая медаль на Играх в Токио после победы в индивидуальной гонке C5 на 3000 м среди женщин на Велодроме Идзу. Благодаря этой победе она смогла обеспечить золотую медаль 33-летнему британскому пловцу Майку Кинни, который выигрывал свои золотые медали между 1976 и 1988 годами.
В других странах также проходят четвертьфиналы по женскому баскетболу на колясках и мужскому футболу по воротам. В бассейне американка Мэллори Вигиман будет добиваться своей третьей золотой медали на Играх, участвуя в беге на 100 метров вольным стилем S7 среди женщин вместе с Джулией Гаффни и Маккензи Куинн. Американская звезда Джессика Лонг также хочет добавить 25 медалей в свою карьеру, участвуя в финале женской гонки на 400 метров вольным стилем S8.
Следите за событиями Паралимпийских игр в Токио ниже.
Софи Паско выиграла золото на дистанции 100 метров вольным стилем
18-летний британец Тони Шоу Просто Ему не хватает паралимпийской медали в финале S9 на дистанции 100 метров вольным стилем, и он финиширует четвертым с тремя десятыми бронзы после сильного финиша. Новозеландка Софи Паско в слезах выиграла золото, когда результат был показан на огромном экране – теперь это ее 10-е золото в четырех матчах, удивительный подвиг. В детстве Паско случайно переехал ее отец, когда он был в газонокосилке, что означало, что ее левая нога была ампутирована ниже колена. Она уже взяла бронзу и серебро в Токио, но теперь наконец-то получила еще одно золото для своей коллекции.
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 11:22
Символы и категории Паралимпийских игр
Финал женской гонки S9 на 100 м вольным стилем пройдет в следующей группе. Ниже приводится объяснение символов:
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 11:18
Джонни Пикок гордится тем, что стал частью этого боевого триллера
Звезда спринта Джонни Пикок объявил свой ослепительный финиш на 100 метров идеальным парадом, заявив, что Лонг Джон Сильвер был единственным образцом для подражания в его детстве.
Стремление британского инвалида к впечатляющему трио паралимпийских титулов во многом завершилось бронзовой медалью в Токио после того, как четыре лучших спортсмена пересекли финишную черту замечательно за 0,04 секунды.
Золото досталось немецкому Феликсу Струну за 10,76 секунды, а серебряную медаль выиграл Коста-Рика Шерман Исидро Гетти Гетти, в то время как Пикок и Йоханнес Флорес терпели мучительное ожидание более трех минут, прежде чем их подтвердили в качестве объединенных финалистов на T64. подиум.
Пикок, уроженец Кембриджа, выигравший золото в классе T44 в Лондоне и Рио, заявил, что «горд» тем, что был частью очаровательного вечера в Японии, а его упоминание о главном оппоненте «Острова сокровищ» Роберте Луи Стивенсоне подчеркнуло его успехи в этой области. движение инвалидов.
«Если это не реклама Паралимпийских игр за 11 секунд, я не знаю, что это», – сказал 28-летний игрок, который опубликовал лучший результат сезона за 10,79 секунды.
«Жаль, что стадион сегодня не был заполнен, потому что шум был бы потрясающим.
«Паралимпийские игры могут изменить ситуацию: 15 процентов мира составляют люди с ограниченными возможностями, и мы должны быть представлены. Я очень горжусь тем, что являюсь их частью».
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 10:55
Больше реакции из пула
Бетани Ферт, о серебряной смеси S12: «Чтобы получить серебро и увидеть, как Луиза получает бронзу, это была отличная ночь. Я так скучаю по своей семье, они всегда меня поддерживают, я бы хотел, чтобы они были здесь, и я не могу подожди, чтобы пойти домой и обнять их “.
Луиза Фидес после дисквалификации за бронзовую медаль отборочных: «Я полностью рассчитала себя. Но британский пловец подал апелляцию, и мне пришлось плыть в финале, что абсолютно невероятно, и я не могу поверить, что я собираюсь вернуть медаль своей семье “.
Рис Данн о своей золотой медали, завоевавшей мировой рекорд: «Я понятия не имел, где я был, мне пришлось поднять все ноги, и моя грудь была так же хороша, как и в течение долгого времени, но я испытывала боль, которая продолжалась. 50 метров. Мне сейчас тяжело ударить в грудь плечом, оно очень утомлено, и на каждой длине я чувствую, что мои руки вот-вот сломаются ».
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 10:25
Паралимпийские игры: Великобритания – Китай в четвертьфинале женского баскетбола
Британия встретится с Китаем в четвертьфинале женского баскетбола на колясках, а Китай в настоящее время ведет со счетом 4: 2 в жесткой конкуренции в первом квартале.
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 10:23
Паралимпийские игры: Ферт и Фидес выиграли серебро и бронзу
В женской заплыве на 200 метров Бетани Ферт изо всех сил подталкивает россиянку Валерию Чабалину к завоеванию серебра, и ее второе из них добавляет три серебра и одно золото Рио – у нее по-прежнему есть ее любимое соревнование на спине.
Луиза Фидес взяла бронзу, что впечатляет, учитывая, что она была дисквалифицирована из-за жары, которую нужно было вернуть сегодня утром при возобновлении гонки.
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 09:53
Паралимпийские игры: Race Dunn выигрывает золото в мировом рекордном времени!
Потрясающее выступление Риса Данна в индивидуальной комплексной гонке SM14 на 200 метров, который побеждает в последнем свободном раунде и завоевывает свою третью золотую медаль в этих играх за мировой рекорд времени 2 минуты 08,02 секунды. Он скользит по краю бассейна, полностью осушая. Какой спектакль.
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 09:44
Паралимпийские игры: бронзовые медали для Великобритании
Блестящие несколько минут для Британии в пуле, поскольку сначала выиграл Стивен Клегг, а затем Ханна Рассел с бронзовым обедом.
Азербайджанец Раман Сали снова завоевал золото в беге на 100 м в категории S12 среди мужчин за 52,69 секунды, а Клегг установил британский рекорд – 53,43.
Клегг: «Это было так неожиданно, я знал, что это будет тяжелая гонка. Очень доволен этим, ПБ, я не мог и мечтать о большем».
Рассел завоевал медаль в сложной гонке в классе S12 на 100 метров, уступив бразильской Марии Каролине Гомес Сантьяго и россиянке Дарье Пекаловой.
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 09:38
Паралимпийские игры: предупреждение Weir о гонках на инвалидных колясках
Дэвид Вейр хочет большего в гонках на колясках для инвалидов, утверждая, что этот вид спорта находится на грани застоя.
Шестикратный паралимпийский чемпион дебютировал на Олимпийских играх в подростковом возрасте в Атланте и положил конец своей карьере на треке, финишировав последним в драматичном финале Т54 на 1500 м, в котором шесть лучших команд упали ниже мирового рекорда.
Однако Вейр, который в эти выходные пробегает марафон и планирует продолжить гонку на трассе, не уверен, что он выйдет из спорта в лучшей форме, чем он был раньше.
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 09:29
Оксана Мастерс выиграла третье золото Para
Недавно у золотой медалистки Паралимпийских игр Оксаны Мастерс возникла идея: что подумает об этой взрослой версии юная Оксана, которая путешествовала по украинским детским домам?
Молодая Оксана всегда была стойкой, напористой и упрямой – качества, которые помогли ей выстоять в течение многих лет в приюте и врожденных дефектов, которые, как считается, стали следствием Чернобыля, самой страшной ядерной аварии в мире.
Эту истощенную сироту в конечном итоге усыновила ее американская мать, которой сейчас 32 года, и Мастерс по-прежнему обладала стойкостью, решимостью и настойчивостью – качествами, которые помогли ей подняться на вершину во многих паралимпийских видах спорта, охватывающих Зимние и Летние Игры.
Во вторник она выиграла золотую медаль в своем рейтинге на велотренажере в Токио. Это была ее девятая медаль Паралимпийских игр и третье золото в разной степени. «Все вещи, которые укоренились в моей юности, также являются причинами, по которым я, при поддержке стольких людей позади меня, смог добраться туда, где я нахожусь сегодня», – сказал Мастерс, который будет участвовать в соревнованиях. шоссейная гонка в среду (поздно вечером во вторник) в США) на Паралимпийских играх.
«Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит эту маленькую девочку». Это было чудесное путешествие для Мастера, родившегося в 1989 году с ногами разного размера и отсутствующими костями ног. У нее также были голые пальцы на ногах, без большого пальца, по шесть пальцев на каждой ступне, по одной почке и только часть живота, поскольку она приехала из района недалеко от Чернобыля, это было связано с ядерной аварией, произошедшей в 1986 году. Считается, что ее мать либо жила в зараженной местности, либо вы проглотили продукт, полный радиации, что привело к радиационному отравлению в утробе матери.
Ее левую ногу ампутировали около колена в девять лет, а правую в том же месте пять лет спустя.
Перенесемся в настоящее: она была там несколько недель назад, катаясь на своем хендбайке по Шампейну, штат Иллинойс, готовясь к поездке в Токио. Это было еще более впечатляюще, учитывая, что в конце мая ей удалили опухоль из бедренной кости – операция, к которой некоторые задавались вопросом, будет ли она готова.
Она хотела. Более того, она отлично поработала во время гонки во вторник в Токио, в которой выиграла с результатом 1 минуту 46,48 секунды. AP
Лоуренс Остлер31 августа 2021 г. 09:20
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