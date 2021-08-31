Паралимпийские игры в прямом эфире: последние новости о пробном времени, легкой атлетике, плавании и многом другом в День 7 Токио 2021 года

Рэйс Данн на пути к Variety Gold (PA)

Начался седьмой день Паралимпийских игр в Токио, и Сара Стори выиграла свое 16-е Паралимпийское золото, выиграв гонку C5 на Играх в Токио. 43-летняя суперзвезда из Великобритании поднялась на подиум в женской гонке на время C5 и завоевала 27-ю медаль в общем зачете. Британка Кристал Линн Райт финишировала серебром, а Кристина Брахтендорф из Германии стала бронзовым призером гонки во вторник на Международной мотоциклетной трассе Fuji International Motorcycle Circuit в Японии.

Стори пересек финишную черту за 36: 08.90, комфортно опередив Линн Райт, завершившую трассу за 37: 40.89. Это была ее вторая золотая медаль на Играх в Токио после победы в индивидуальной гонке C5 на 3000 м среди женщин на Велодроме Идзу. Благодаря этой победе она смогла обеспечить золотую медаль 33-летнему британскому пловцу Майку Кинни, который выигрывал свои золотые медали между 1976 и 1988 годами.

В других странах также проходят четвертьфиналы по женскому баскетболу на колясках и мужскому футболу по воротам. В бассейне американка Мэллори Вигиман будет добиваться своей третьей золотой медали на Играх, участвуя в беге на 100 метров вольным стилем S7 среди женщин вместе с Джулией Гаффни и Маккензи Куинн. Американская звезда Джессика Лонг также хочет добавить 25 медалей в свою карьеру, участвуя в финале женской гонки на 400 метров вольным стилем S8.

Следите за событиями Паралимпийских игр в Токио ниже.