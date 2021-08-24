Паралимпийские игры стартуют в Токио во вторник

Токио, 24 августа. / ТАСС /. Церемония открытия Летних Паралимпийских игр 2020 года состоится в Токио 24 августа. Паралимпийские игры завершатся в японской столице 4 сентября, и из-за пандемии коронавируса болельщики не смогут присутствовать на каких-либо мероприятиях.

За день до открытия Паралимпийских игр президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил, что последние 1,5 года были трудными для олимпийского и паралимпийского движений. Организаторам пришлось пойти на беспрецедентные меры – перенести Игры на год, разработать новую систему безопасности доступа, проживания и условий для Паралимпийских соревнований.

В Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из 162 национальных команд, включая команду беженцев. Впервые на Играх присутствовали представители Бутана, Гренады, Мальдив, Парагвая, Сент-Винсента и Гренадин.

В сборную команду спортсменов России на Летних Паралимпийских играх 2020 года в Японии войдут 242 спортсмена, а общая численность делегации ПКР в Токио достигнет 432 человек. Отобранные из России паралимпийцы будут бороться за медали в 19 из 22 спортивных соревнований, включенных в программу предстоящих четырехлетних соревнований.

Российские спортсмены будут соревноваться на Летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио под флагом и эмблемой Паралимпийского комитета России (ПКР) вместо государственного флага и государственного герба России.

Гимн России также попал под санкции на Паралимпийских играх в Японии. Первый фортепианный концерт Петра Чайковского выбран для исполнения на церемонии награждения российских паралимпийцев в Токио.

Санкции против российского спорта

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде санкций против российского спорта.

После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции ВАДА будут действовать до декабря 2022 года.