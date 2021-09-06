Пара WeiT Media и Picomedia из России о медицинской драме времен холодной войны Курган | C21Media | Новости

Российский продюсер Banegay WeiT Media и итальянский продюсер Picomedia, входящий в Asacha Media Group, совместно создают драмы, основанные на реальных событиях времен холодной войны.

Корган (6 x 60 футов), действие которого происходит в 1982 году, рассказывает о мальчике-подростке из богатой итальянской семьи, который страдает заболеванием, которое ни один врач в его стране не может вылечить. Но когда его мать узнает о новаторском методе лечения, предложенном российским хирургом-ортопедом Гавриэлем Илизаровым в Кургане, Сибирь, семья должна пройти трудный путь, чтобы добраться туда и рискнуть потенциальными политическими последствиями.

Написанный в соавторстве российскими и итальянскими сценаристами, сериал будет снят на обоих языках с участием итальянской героини и русского аналога.

Юлия Сомачева, генеральный директор WeiT Media, сказала: «Эта трансграничная драма перенесет зрителей в очень захватывающую и интригующую правдивую историю, снятую в основном в сибирском городе Курган, где больница Илизарова работает по сей день.

«Поскольку международный спрос на русскую драму продолжает расти, наше партнерство с Picomedia for Kurgan будет искренне привлекать как итальянскую, так и российскую тематику этого сериала, что понравится зрителям во всем мире».

Роберто Сесса, основатель Picomedia, сказал: «В Picomedia мы надеялись найти необычную историю, основанную на реальных событиях, и были рады найти историю, которая объединила русское и итальянское сообщества в эпоху« железного занавеса ». Это проложило путь для нашего сотрудничества с WeiT Media, и мы рады работать с ними над этим продуктом. Международный подписчик.