Партия Меркель выбирает нового лидера перед выборами в Германии

Берлин (AFP) – Правоцентристская партия канцлера Ангелы Меркель выбирает нового лидера в эти выходные, и это решение поможет сформировать выбор немецкими избирателями в качестве преемника крупнейшей экономики Европейского Союза после ее 16-летнего пребывания в должности.

Меркель, которой сейчас 66 лет, провела Германию и Европу через серию кризисов с момента своего вступления в должность в 2005 году. Но более двух лет назад она сказала, что не будет баллотироваться на пятый срок в качестве канцлера.

ХДС, к которой вы теперь принадлежите, ищет нового лидера во второй раз с тех пор, как я оставил этот пост в 2018 году. Либо этот человек будет баллотироваться на пост канцлера на выборах 26 сентября в Германии, либо будет иметь решающее слово в том, кто будет баллотироваться.

Нынешний лидер Ангрет Крамп-Каренбауэр объявил о своей отставке В феврале прошлого года после того, как партия не сумела навязать свой авторитет. Решение о ее преемнике неоднократно откладывалось из-за пандемии коронавируса. В конце концов, ХДС решил провести онлайн-конференцию в эти выходные.

Делегаты от самой влиятельной партии Германии могли выбрать субботу из трех основных кандидатов, которые заметно отличаются, по крайней мере, по стилю. Явного фаворита нет.

65-летний Фридрих Мерц отмечал разрыв с эрой Меркель. Партия взяла под свой контроль среду, положив конец воинской повинности, разрешив, если не приняв однополые браки, и допустив, среди прочего, большое количество иммигрантов.

У него традиционный, более консервативный, ориентированный на бизнес имидж, и он недавно написал в Der Spiegel, что «ХДС должна, хочет она того или нет, выйти из тени Ангелы Меркель».

Мерс заявил, что хочет дать «политический дом» разочаровавшимся консерваторам, но он не пойдет «ни на миллиметр» в сторону крайне правой АдГ.

Это вторая попытка Майерса возглавить партию после небольшого проигрыша в прошлый раз Крампу Каренбауэру, фавориту Меркель. Он возглавлял правоцентристскую группу в парламенте с 2000 по 2002 год, когда Меркель уволила его с должности, и покинул парламент в 2009 году – позже он работал юристом и возглавлял наблюдательный совет подразделения инвестиционного менеджера BlackRock Germany.

Мерц пытался изобразить свое десятилетие политики как силу, но ему не хватало опыта в правительстве. Его представляет Армин Лашет, губернатор земли Северный Рейн-Вестфалия, самого густонаселенного штата Германии.

59-летний Лашет, более либеральная фигура, был избран губернатором в 2017 году в традиционно левоцентристской цитадели, и, как считается, он, вероятно, продолжит центристский подход Меркель. В ходе дебатов между двумя кандидатами на прошлой неделе он сказал: «То, что я привожу, – это правительственный опыт, руководство большой страной, уравновешивание различных интересов – и это может не повредить лидеру ХДС – после победы на выборах».

Третий претендент, Норберт Ройтген, проиграл на выборах 2012 года в земле Северный Рейн-Вестфалия. После этого Меркель уволила его с должности министра окружающей среды Германии. 55-летний Рёттген говорит, что он извлек урок из этого опыта. Он объявил себя кандидатом в «современную среду», сосредоточенную на таких вопросах, как борьба с изменением климата.

Рёттген, который в настоящее время является председателем парламентского комитета по иностранным делам, долгое время считался аутсайдером, но опросы показали, что он набирает силу среди сторонников ХДС. И на прошлой неделе он предположил, что это будет жизнеспособная альтернатива для сторонников Мерца и Лашета.

Он сказал: «Я не в одном лагере». «Я защищаю всех и верю, что те, кто не голосует за меня, смогут жить со мной и примут меня в случае избрания».

Лашет – единственный кандидат, которому пришлось принимать важные решения перед лицом пандемии коронавируса. В этом сила и слабость: она повысила его авторитет, но он получил неоднозначные мнения, особенно как откровенный сторонник ослабления ограничений после первой фазы пандемии.

ХДС в целом выиграл от кризиса с коронавирусом, что привело к значительному лидерству в опросах в необычно неопределенный год выборов. Благодаря хорошим отзывам Меркель руководит эпидемией. Неизвестно, сможет ли кто-либо из этих кандидатов занять это место на выборах. Субботнее решение не станет последним словом для правоцентристского кандидата на пост канцлера.

Отчасти это связано с тем, что ХДС является лишь частью блока Союза, в который также входит его родственная партия, Христианско-социальный союз в Баварии. Обе стороны вместе решат, кто будет баллотироваться от Меркель, хотя сроки еще не установлены.

Лидер ХСС Маркус Соддер считает себя потенциальным кандидатом. Губернатор Баварии приобрел статус во время пандемии как стойкий сторонник строгих ограничений для обуздания коронавируса, и его рейтинги в опросах общественного мнения превышают рейтинги кандидатов от ХДС.

Некоторые рассматривают министра здравоохранения Йенса Спана, который баллотируется на пост заместителя лидера ХДС под руководством Лашетта, как возможного кандидата.

Независимо от кандидатов, министр финансов Олаф Шульц, борющийся левоцентристский кандидат от социал-демократов, столкнется с нынешним младшим партнером Меркель по коалиции, а также с кандидатом от Партии экологических зеленых, который планирует выставить свою первую кандидатуру в канцелярию.

Лидера ХДС выберут 1001 делегат. Если ни один из кандидатов не наберет большинство, будет второй тур. Согласно законам Германии, результат должен быть подтвержден онлайн с помощью почтового опроса, результаты которого, как ожидается, будут опубликованы 22 января.

Планируется, что только победивший кандидат в субботу будет участвовать в опросах.

Уходящий лидер Крамп Каренбауэр заявил Deutsche Presse-Agentur (dpa), что единство «является главным приоритетом для всех». «Это также моя большая просьба к партии».