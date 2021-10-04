Партнерство Google с T-Mobile теперь включает «эксклюзивный» план облачного хранилища

T-Mobile и Google объявить Они предлагают «эксклюзивный» тариф на 500 ГБ облачного хранилища Google One для клиентов T-Mobile с 12 октября. План будет стоить 5 долларов в месяц и является последним дополнением в рамках продолжающегося партнерства между поисковым гигантом и оператором связи.

Google предлагает планы Google One в различных размерах Но до этого момента у вас не было уровня 500 ГБ: от 200 ГБ за 2,99 доллара в месяц сразу до 2 ТБ за 9,99 доллара в месяц. Любой, у кого есть учетная запись Google, получает 15 ГБ бесплатно, но предложение T-Mobile может стать хорошим компромиссом, если вы начнете хранить больше файлов на Google Диске и в Google Фото. T-Mobile также заявляет, что планом можно поделиться с пятью другими людьми, независимо от того, есть ли у них учетные записи T-Mobile.

T-Mobile и Google начали сотрудничество в начале этого года.

T-Mobile и Google впервые объявили о своем партнерстве В конце марта этого года По ряду финансовых условий, которые еще не разглашаются. T-Mobile согласился поддержать Google Предпочтительный стандарт обмена сообщениями RCSПредставляем Google Android Messages в качестве приложения для обмена сообщениями по умолчанию и оплачиваем YouTube TV и YouTube Premium с помощью множества различных сделок. В то время ни одна из компаний не заключала сделку по продвижению Google One в качестве официального метода резервного копирования T-Mobile для телефонов Android. Но 12 октября у T-Mobile появится возможность и для этого.

Клиенты могут подписаться на сделку с Google One через T-Mobile. Компания заявляет, что предложит бесплатную 30-дневную пробную версию, прежде чем вы начнете взимать 5 долларов в месяц.