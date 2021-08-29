Пентагон заявил, что сеть Хаккани “смешалась” с Талибаном после того, как Госдепартамент назвал их “отдельными образованиями”

Пентагон В субботу он сказал, что произошло «смешение» между сетью Хаккани и Талибаном в Афганистане – на следующий день после того, как Государственный департамент назвал их отдельными образованиями.

Лидер сети, Сираджуддин Хаккани, является заместителем лидера Талибана, а его дядя Халил Хаккани был назначен ответственным за безопасность в Кабуле после того, как боевики захватили город на прошлой неделе.

Пентагон заявляет, что “высокопоставленные” террористы ИГИЛ были убиты в результате авиаудара США; Другой раненый

Fox News спросила пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, считают ли Соединенные Штаты «Талибан» и сеть Хаккани «двумя отдельными образованиями». Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс описал их накануне, когда его спросили, распространяется ли координация безопасности с Талибаном на сеть Хаккани.

«Нет, нет», – сказал Прайс в пятницу. «Талибан» и сеть Хаккани – две разные организации.

В субботу Кирби сначала сказал, что не будет давать характеристику Талибана или Хаккани. Затем на него оказал давление тот факт, что Хаккани является заместителем лидера Талибана и за его голову назначено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.

«Мы знаем, что здесь есть определенная степень смешения. Я имею в виду, что есть мрамор, если хотите, Талибана и Хаккани», – сказал он, но сказал, что отказывается от важности этого вопроса эвакуации из Кабул. .

Позже в субботу представитель Госдепартамента сообщил Fox News, что сеть Хаккани и Талибан являются «отдельными образованиями, но они подчинены».

«Министерство иностранных дел давно заметило связь между сетью Хаккани и Талибаном», – сказал пресс-секретарь. «Как мы уже говорили, любой обмен информацией с Талибаном сосредоточен на очень конкретных тактических угрозах вокруг аэропорта и решении конкретных проблем, связанных с доступом к аэропорту. Мы четко заявили о таком уровне координации».

США назвали эту сеть террористической группой в 2012 году, и она была связана с взрывами и другими нападениями, а также имеет связи с «Аль-Каидой».

Байден не отклонил сообщение о том, что США передали Талибану больше американских имен: «Может, так и случилось».

Группа также напала на посольство США в Кабуле в 2011 году и была обвинена в «самой большой заминированном грузовике» – устройстве весом 61 500 фунтов, перехваченном афганскими силами безопасности в 2013 году.

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«Хаккани опровергают ложь о том, что существует линия между Талибаном и другими джихадистскими группировками, особенно« Аль-Каидой », – сказал генерал-лейтенант в отставке Х.Р. Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности. Журнал “Уолл Стрит Четверг.

Министерство обороны США (Пентагон) объявило на пресс-конференции, что в пятницу поздно вечером после террористической атаки в кабульском аэропорту, в результате которой погибли 13 американских солдат и десятки афганцев, он нанес авиаудар по двум «известным» террористам ИГИЛ.

Майкл Руис из Fox News внес свой вклад в этот отчет.