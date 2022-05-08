Первая леди США Джилл Байден совершила необъявленную поездку в Украину.

В школе, переоборудованной под временное жилье для переселенцев, Байден встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая не появлялась на публике с начала войны 24 февраля.
«Я хотел приехать в День матери», — сказал Байден своему украинскому коллеге, когда две женщины сидели за маленьким столом в классе бывшей школы, которая теперь является источником временного жилья для бездомных украинцев, в том числе 48 детей. «Мы думали, что важно показать украинскому народу, что эту войну нужно остановить. И эта война была жестокой». «Народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины», — добавил Байден.
Официальные лица США сообщили CNN, что Зеленская, которая отправила письмо Байдену в начале российского вторжения, в последние недели обменивалась перепиской со своим американским коллегой.
«Во-первых, я хочу поблагодарить вас за очень смелый поступок», — сказала Зеленская, обращаясь к Байдену через переводчика. «Потому что мы понимаем, что нужно первой леди США, чтобы приехать сюда во время войны, когда боевые действия происходят каждый день, сирены звучат каждый день, даже сегодня. Мы все чувствуем вашу поддержку и все мы чувствуем лидерство американского президента, но мы хотели бы отметить, что День матери является для нас очень символичным днем, поскольку мы также чувствуем вашу любовь и поддержку в такой важный день».
Встреча двух женщин включала закрытое двустороннее заседание, которое длилось около часа и проходило в бывшем до войны школе. Здание было преобразовано в убежище в сотрудничестве между правительством Украины и Международной организацией по миграции, миграционным агентством ООН. В доме, расположенном на зеленой земле недалеко от центра Ужгорода, сейчас проживают десятки вынужденных переселенцев.
Первая леди провела последние два дня в Европе, встречаясь с гуманитарными организациями и государственными чиновниками как в Румынии, так и в Словакии, а также общаясь с перемещенными украинцами в обеих странах, уделяя особое внимание здоровью и эмоциональному благополучию женщин и детей. .
Визит Байдена в Украину — это первый визит первой леди США в зону боевых действий с тех пор, как Лора Буш совершила секретный 10-часовой визит в Афганистан в 2008 году. Буш совершила свой первый визит в эту страну, зону активных боевых действий, в 2005 О своей заботе и поддержке афганских женщин.
Будучи второй женщиной в 2010 году, Джилл Байден сопровождала тогдашнего вице-президента Джо Байдена в поездке в Багдад, Ирак, во время каникул 4 июля.
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