Первая леди США Джилл Байден совершила необъявленную поездку в Украину.

В школе, переоборудованной под временное жилье для переселенцев, Байден встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая не появлялась на публике с начала войны 24 февраля.

«Я хотел приехать в День матери», — сказал Байден своему украинскому коллеге, когда две женщины сидели за маленьким столом в классе бывшей школы, которая теперь является источником временного жилья для бездомных украинцев, в том числе 48 детей. «Мы думали, что важно показать украинскому народу, что эту войну нужно остановить. И эта война была жестокой». «Народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины», — добавил Байден.

Официальные лица США сообщили CNN, что Зеленская, которая отправила письмо Байдену в начале российского вторжения, в последние недели обменивалась перепиской со своим американским коллегой.

«Во-первых, я хочу поблагодарить вас за очень смелый поступок», — сказала Зеленская, обращаясь к Байдену через переводчика. «Потому что мы понимаем, что нужно первой леди США, чтобы приехать сюда во время войны, когда боевые действия происходят каждый день, сирены звучат каждый день, даже сегодня. Мы все чувствуем вашу поддержку и все мы чувствуем лидерство американского президента, но мы хотели бы отметить, что День матери является для нас очень символичным днем, поскольку мы также чувствуем вашу любовь и поддержку в такой важный день».