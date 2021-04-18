Первая победа России на чемпионате мира по футболу заняла второе место с США.

После двух серебряных медалей и бронзы в трех последних матчах командного кубка мира ISU Россия одержала первую победу в этом мероприятии в субботу, завершив трехдневный турнир с 125 очками.

Россия, занявшая первое место в мире, вошла в число фаворитов с командой, в которую вошли чемпионки мира и серебряные призеры мира среди женщин в женских парах и танцах на льду.

Действующие чемпионы США заняли второе место с 110 очками, в то время как победители 2012 и 2017 годов Япония заняли второе место с 107 очками. Двадцать ежегодных мероприятий обычно проводились семь раз на сцене в США и Японии.

Италия (72), Франция (67) и Канада (57) окружали владения шести стран. Китай занимает пятое место в мире, но отступление сменила Франция. Примечательно, что Канада не отправила своих лучших спортсменов, которые соревновались на чемпионатах мира в конце марта, из-за обязательного двухнедельного периода изоляции.

Каждая страна прислала по восемь фигуристов: двое мужчин, две женщины, пару команд и труппу танцев на льду. Фигуристы внесли свой вклад в зачет своей команды в зависимости от их места в короткой программе дисциплины / ритм-танца и произвольной программы / танца.

В последний день Россия Анастасия Мишина А также Александр Каллямов Пара выиграла произвольную программу с 151,59 балла. Американцы Алекса Наирим А также Брэндон Фрейзер Был вторым в первом сезоне с новым лучшим индивидуальным результатом IJS 133,63, более шести очков. Их выступление в мирах три недели назад.

«Мы очень гордимся своей произвольной программой, – сказал Наирим. «Мы очень гордимся тем, что вернулись с чемпионата мира и опубликовали четкий план. Он вселяет в нас надежду и является отличным способом завершить наш сезон».

Команда улучшила это Четвертое место в короткой программе. Их произвольная программа впервые включает в себя боковой пас с тремя прыжками (на трех ногах, на двух ногах, на двух ногах).

«Мы очень гордились тем, что выпустили нашу комбинацию из трех прыжков», – сказал Наирим. «Мы тренируем его дома в наших бросках с разбега. Он не очень готов к чемпионату мира, поэтому мы решили, что это будет хорошая возможность представить его там. Я рад, что мы сделали это; это вселяет уверенность».

История продолжается

Японии Рику Миура А также Рючи Кихара (130,83) находятся на третьем месте, за ним следует Италия. Николь Делла Моника А также Маттео Куоррис (128,24), были вторыми в краткосрочной перспективе.

Произвольная программа женщин завершила соревнования с Россией Анна Шерпакова – Чемпион мира в возрасте 16 лет в прошлом месяце – Выиграл с 160,58 очками, что на восемь больше, чем его результат в чемпионатах мира. Японии Кори Сагамото На втором месте с результатом 150,29, серебряный призер мира. Елизавета Туктамишева (146,23).

«Когда я впервые услышала, что обязательно приеду сюда, я была очень горда, что у меня есть команда в России», – сказала Щербакова. «Я хотел показать хорошее катание. Я хотел привнести в свою команду как можно больше, но перед моей произвольной программой я слышал, что мы уже на вершине, поэтому я попытался кататься и получать от этого удовольствие».

«Этот проект посвящен Японии, поэтому я так рада, что смогла откатать мой проект в Японии, и надеюсь, что всем он понравился», – сказала публике капитан российской команды Духтамишева на своем «Хрониках непослушной птицы». Произвольная программа в Осаке, Япония. «Большое спасибо, публика была великолепна. Здесь так любят кататься на коньках. Спасибо за поддержку. “

В прошлом месяце в Стокгольме, Швеция, команда набрала на пять очков больше, чем планировалось в США. Брэди Деннелл Четвертое место в произвольной программе (133,19), Япония Рига Кихира Пятый (132,39) и США Карен Сен. Шестой (127,24).

«Замечательно приехать сюда и опубликовать такой проект, – сказал Деннелл. «Это то, что я тренирую каждый день, так что вот моя цель. Особенно с моим первоначальным срывом и всеми проблемами, которые у меня были, я так благодарен за возможность попасть сюда и за то, что я так хорошо катался. Я так благодарен, что могу прочувствовать все свое выступление ».

Командный кубок мира 2020-2021 – заключительное событие сезона фигурного катания. Олимпийский сезон 2022 года начнется с серии ISU Challenger Series в сентябре, включая Nebelhorn Trophy, которая является последней возможностью для стран завоевать олимпийские места.

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