Первый и второй посеянные Джокович, Медведев, прошли квалификацию в полуфинал Paris Masters

Лучший посевной Новак Джокович в пятницу победил непосеянного американца Тейлора Фрица 6-4 6-3, вышел в полуфинал Paris Masters и продолжил борьбу за свой шестой титул.

Джокович также борется за 37-й титул чемпиона Masters и делит 36 очков с другим 20-кратным победителем турниров Большого шлема Рафаэлем Надалем.

Джокович, который противостоит седьмому посеянному польскому Хуберту Гуркачу, играет свой первый турнир после проигрыша в финале US Open в двух сетах Даниилу Медведеву в сентябре.

«Это было хорошо, учитывая, что это был только второй матч тура после почти двух месяцев отсутствия в соревновательном матче», – сказал Джокович, вышедший в третий раунд после того, как Гаэль Монфилс выбыл из матча. «Я должен быть доволен, но есть вещи, которые нужно улучшить, и я это знаю».

Медведев, действующий чемпион Paris Masters, может снова встретиться в финале в воскресенье. Россиянин, посеянный вторым, отыграл три сет-поинта 5-4 0-40 в первом сете, а затем обыграл француза Уго Гастона в квалификации 7-6 (7), 6-4.

Далее сыграет четвертый посевной Александр Зверев, который обыграл его в прошлогоднем финале. Зверева не особо впечатлила победа со счетом 7: 5 6: 4 над 6-м номером норвежца Каспером Руудом.

Зверев ведет Медведева со счетом 5: 4 в матчах за карьеру, хотя Медведев выигрывал последние три соревнования.

Двойной перерыв на подаче вывел Медведева вперед 4: 0 во втором сете против Гастона.

Но Гастон, который выиграл семь игр подряд со счетом 5: 0 во втором сете против испанца Карлоса Алькараса в третьем раунде, восстановил счет 4: 3.

12 и 13 поля Медведева сделали счет 5: 3.

Как и в случае с Алькарасом, фанаты временами приветствовали ошибки Медведева на подаче и приходили в восторг, когда он допустил двойную ошибку в первом матче. Их заставили замолчать, когда он победил в следующей попытке.

“Должен сказать, это был тяжелый матч перед очень жесткой толпой. Он умеет бить по мячу, и у него также есть броски по тому же мячу”, – сказал Медведев. Никогда не знаешь, что он собирается делать, так что тебе нелегко “.

Ранее Гуркач победил австралийца Джеймса Дакворта 6-2 6-7 (4) 7-5 и занял последнее место в финале сезона ATP.

Следом за ним на поле Джокович получил ранний перерыв 2: 0, но Фриц сломил влюбленного серба в следующем матче.

Джокович получил любовную паузу в одиночку в восьмом иннинге, но упал до 0-40, когда подавал в первом сете после того, как Фриц выиграл 26 бросков, а затем выиграл следующее очко и упал до 5-4.

Но лихой удар слева в сетку дал Джоковичу точку отсчета в следующем матче. Фриц спас его, когда Джокович послал длинный удар справа, но Джокович воспользовался своим следующим шансом, когда Фриц с 26-го посева попал под удар.

После обмена брейками в начале второго сета Джоковичу нужно было сохранить два брейк-пойнта в третьей игре, прежде чем столь необходимый туз отправился в ожидание 2: 1.

Джокович доминировал с правой стороны и сломал Фрица, а затем удержал любовь 5: 2.

Подавая к матчу, Джокович пробил до 40-0 и выиграл свой первый матч-пойнт с полным ударом слева, который только что упал через сетку.

Это 2: 0 против Гуркача, который был счастлив пройти квалификацию в финал ATP, который начался в Турине, Италия, 14 ноября.

“Это невероятное чувство. Когда я был ребенком, видеть всех этих великих игроков, играющих в финале, это вдохновляло”, – сказал 24-летний игрок. «Теперь, когда она среди них, это особенное место, потому что там всего восемь мест».

В этом году Гуркач дошел до полуфинала Уимблдона, 20 раз победив в четвертьфинале чемпиона турнира Большого шлема Роджера Федерера. Затем он впервые попал в первую десятку в прошлом месяце.

29-летний Дакворт, сеяный 55, был в своем первом четвертьфинале Мастерс.