Первый клип Венецианского кинофестиваля – дедлайн

КромеВот ваш первый энергичный клип из российского триллера. Капитан Волконогов выжилЕго впервые покажут на Венецианском кинофестивале.

Пик публикует российские сценарии и режиссеры для дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чубова, которые в настоящее время являются со-режиссерами первого оригинального русского драматического сериала на Netflix. Анна К.

Аллегорическая драма рассказывает историю почетного капитана Волконогова, уважаемого и послушного силовика бывшего Советского Союза, который с подозрением наблюдает за допросом своих коллег. Чувствуя, что его очередь скоро придет, он планирует сбежать, только чтобы найти своих бывших одноклассников, идущих ему на хвост. Когда слабый и отчаявшийся Волконогов получает сообщение из ада о том, что он будет приговорен к вечным мучениям, он должен найти способ покаяться. Но время уходит, и охота приближается.

В главной роли Юрий Борисов, выступавший в каннском конкурсе титулов. Комната № 6 А также Петров гриппТимофей Требунцев (Петров грипп), и Наталья Кудряшова, получившая приз за лучшую женскую роль в разделе “ Горизонты Венеции 2018 ” за Меркулова И последний фильм Чубова, Человек, который всех удивил.

Memento Films International представляет продажи по проекту.

Фильм является совместным продуктом кинокомпаний Place of Power and Look Film (Россия), Homeless Bob Production (Эстония) и Kinovista (Франция) при поддержке Министерства культуры России, Kinoprime, Eurimages, Эстонского института кино, The Культурный фонд Эстонии и помощник французских кинотеатров при ученом.