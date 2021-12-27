Первый Оскар, сказка о первом документальном Оскаре, лук-трейлер

разнообразный Получите эксклюзивный доступ к международному трейлеру (ниже) к драме о Второй мировой войне «Первый Оскар», вдохновленной реальной историей создания оскароносного документального фильма «Москва наносит ответный удар» в 1943 году, когда в первый год документальные фильмы стали популярны. Оскар.

«Первый Оскар» все еще находится в стадии постпродакшна и выйдет 24 марта. Центральное партнерство представляет фильм на зарубежных рынках.

В фильме рассказывается о двух студентах-кинематографистах, Илье Купалине и Леониде Варламове, которые по мере приближения нацистов к Москве отказываются эвакуироваться и вместо этого добровольно становятся фронтальными фотографами, запечатлевшими ужасы войны и храбрость советских солдат.

В фильме рассказывается вторая история, действие которой происходит в Соединенных Штатах. После премьеры фильма член отборочной комиссии Академии пытается убедить своих коллег объявить новую категорию «Лучший документальный фильм» на предстоящей церемонии вручения «Оскар».

Цитата из Академии гласила: «Специальная награда« Москва наносит ответный удар »за живую демонстрацию героизма российской армии и русского народа при защите Москвы, а также за ее достижения в этом в чрезвычайно сложных и опасных условиях. . »

Режиссером «Первого Оскара» стал Сергей Мокрицкий, известный по фильму Второй мировой войны «Битва за Севастополь» по рассказу снайпера Людмилы Павличенко.

Продюсером «Первого Оскара» выступила Наталья Мокрицкая, в ее творчестве — «Прыгун», «Зоология», «Битва за Севастополь», «Исправительный класс» и «Играть в жертву».

Среди других фильмов в списке Центрального партнерства — боевик «Миссия« Небо », основанный на реальных событиях сирийской войны,« 100 минут »по фильму Александра Солженицына« Один день из жизни Ивана Денисовича »и« Пилот ». «.: Битва за выживание», действие фильма — русский летчик, сбитый в тылу врага.