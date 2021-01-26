Первый премьер-министр Эстонии, принесший конституционную присягу в связи с приходом к власти нового правительства | Эстония

Новый премьер-министр Эстонии пообещал восстановить репутацию страны на Балтийском море после двух бурных лет, в которых они оба были Крайне правая партия входила в состав правительства страны..

«Мы снова будем строить наши отношения с нашими союзниками и соседями, и мы постараемся вернуть себе репутацию страны, в которую можно инвестировать», – сказала Кага Клас агентству Рейтер во вторник в Таллинне после приведения ее к присяге.

43-летняя Клас с тех пор стала первой женщиной-премьер-министром страны. Эстония Она восстановила независимость в 1991 году. Партия Ислах, которую она возглавляет, получила наибольшее количество голосов на всеобщих выборах 2019 года, но не смогла сформировать правительство, поскольку конкурирующая Центристская партия вместо этого ориентировалась на крайне правую EKRE и другую правую – крыла партии, чтобы сформировать неоднозначную коалицию с Гаури Ратасом из центра в качестве премьер-министра.

Этот союз всегда был хрупким, и его неоднократно поколебала крайне правая риторика, используемая членами правительства EKRE. В 2019 году член палаты представителей Робин Калеб был награжден EKRE. Расскажи The Guardian заявил, что повестка дня партии заключалась в борьбе с «замещением коренного населения», «повесткой дня геев» и «глобальным идеологическим доминированием левых».

В декабре того же года президент Эстонии Кирсти Калгулайде извинилась перед Финляндией после того, как министр внутренних дел Март Хельми, лидер EKRE, высмеял новоизбранного премьер-министра Финляндии Санну Марин, назвав ее «продавщицей».

В прошлом году Калгулайд позвонил в Совет безопасности страны, чтобы обсудить замечания Хелми, в которых он назвал тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена «коррумпированным». По ее словам, эти замечания могут поставить под угрозу альянсы Эстонии.

В конце концов, правительство Ратаса пало не из-за выступления EKRE, а из-за коррупционного скандала. Он ушел в отставку в начале января, и между партиями «Васат» и «Ислах» была сформирована новая коалиция с семью министерскими постами каждая и Класом в качестве премьер-министра. Новое правительство будет оставаться у власти в течение двух лет до проведения новых выборов весной 2023 года.

Клас, бывший юрист и член Европейского парламента, является дочерью Сима Класа, который основал Партию реформ и был премьер-министром в 2002-2003 годах. Она сказала, что гендерный баланс является важным фактором в новом правительстве, поскольку многие женщины были назначены на ключевые должности, в том числе министрами финансов и иностранных дел.

Эстония сейчас является одной из немногих стран, где и главой государства, и правительством являются женщины, хотя пятилетний срок полномочий президента Калгулайде истекает в этом году, и она еще не объявила, будет ли она выдвигать ее на новый срок.