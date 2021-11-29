Перуанская мумия возрастом не менее 800 лет была найдена археологами в Лиме.

Исследователи из Национального университета Сан-Маркос обнаружили подземное тело посреди городской площади на археологическом участке Кахамаркилья, примерно в 25 километрах от Лимы.

«Открытие этого жителя проливает новый свет на взаимодействия и отношения в доиспанские времена», — сказал Питер ван Дален Луна, один из археологов, руководивших раскопками.

Он сказал CNN, что мумия, скорее всего, была молодым человеком в возрасте от 25 до 30 лет, который приехал из гор в Кахамаркилью, ранее являвшуюся оживленным доколумбовым торговым центром.

Раскопки начались в середине октября группой из 40 человек во главе с Ван Даленом Луной и другим археологом Юмирой Хуаман Сантильян, и открытие стало неожиданностью, потому что они не искали мумию.

«Вся команда была действительно счастлива, потому что мы не думали, что это произойдет», — сказал Хоаманн CNN. «Мы не ожидали сделать такое важное открытие».

Другой неожиданной находкой стало несколько морских слизней за пределами гробницы мумии, что, по словам Ван Далена Луны, было необычным, учитывая, что Кахамаркилья находится примерно в 25 километрах от побережья.

«После того, как тело помещают в могилу, происходят продолжающиеся события и действия», — сказал Ван Дален Луна. «Это означает, что их потомки возвращаются через много лет и делают там еду и подношения, в том числе моллюсков».

Кости ламы были также найдены за пределами кладбища, и Ван Дален Луна сказал, что люди в то время ели этот вид лам, и поэтому можно было предлагать куски мяса ламы умершим.

Обстоятельства открытия привели исследователей к выводу, что это был не обычный гражданин, но, вероятно, важный человек в современном обществе.

«Тот факт, что мумия с такими характеристиками была найдена в центре площади, показывает, что это человек высокого роста», — сказал Ван Дален Луна, добавив, что среди других вариантов, рассматриваемый человек может быть ведущим торговцем.

Теперь команда проведет более специализированный анализ, в том числе датирование по углероду, что позволит им сузить период времени, в течение которого жил человек, и получить более подробную информацию об их личности.