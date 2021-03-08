Петронефть завершила сделку по строительству газовой скважины в России

Ирландская нефтегазовая компания PetroNeft Resources завершила приобретение 40-процентной доли в российской газовой скважине.

Компания, работающая в Томской области, Россия, заявила в понедельник, что закрыла сделку с Belgrave Naftujas, ранее известной как Arawak Energy Russia, в отношении лицензии 67. Сделка означает, что доля PetroNeft в лицензии увеличилась с 50 процентов. до 90 процентов. ПетроНефть также владеет 50-процентной долей в Лицензии 61.

Лицензия 67 включает два нефтяных месторождения, Ледовое и Черемшанское, и несколько участков разведки. Сделка была оценена в 2,9 миллиона долларов (2,44 миллиона евро), она была осуществлена ​​путем выпуска 80 000 000 обыкновенных акций PetroNeft в пользу Belgrave Naftogas на сумму 1,2 миллиона долларов и в обмен на 1,7 миллиона долларов наличными, которые будут профинансированы через трехлетний кредит От Белгрейв Нафтогаз до ПетроНефти.

Генеральный директор PetroNeft Дэвид Стёрт сказал, что лицензирование является активом со «значительной потенциальной стоимостью».

«За последние два года наше понимание этой лицензии значительно улучшилось, и мы рады внедрить ее в производство. С повышением цен на нефть и льготным налоговым режимом для этой лицензии мы рассматриваем это как инвестицию, которая может обеспечить отличную ценность при невысокой стоимости.

В результате этой сделки «Петронефть» увеличит долю председателя совета директоров Алистера МакБейна до 70 298 500 обыкновенных акций, что составляет 7,6% акций компании. Это связано с тем, что МакБейн также является директором Belgrave Naftogas, компании, полностью принадлежащей Sarum Energy, при этом Макбейн владеет 72 процентами акций.