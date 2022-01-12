«Печь»: Аргентина жарится в рекордную жару

БУЭНОС-АЙРЕС (Рейтер) — Аргентина столкнулась с исторической волной жары, когда температура поднялась выше 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту), что на какое-то время сделало страну самым жарким местом на планете, напрягая электросети и вынуждая жителей искать их. Гавань в тени.

Когда температура в некоторых частях южноамериканской страны подскочила до 45 градусов по Цельсию (113 градусов по Фаренгейту), сотни тысяч людей остались без электричества, когда Электрические сети вышли из строя В густонаселенной столице Буэнос-Айресе и ее окрестностях. Читать далее

«Я пришел домой, а у нас не было электричества, а в доме была печь», — сказал 42-летний Хосе Касабаль, который взял своих детей, чтобы найти место, где можно остыть. Так что я взял их в дом их бабушки, чтобы поплавать в бассейне.

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Температура в Аргентине, где сухая и жаркая погода, созданная погодным режимом Ла-Нинья, уже поражает урожай, означала, что в течение нескольких часов это было самое жаркое место на Земле, захватив части Австралии, которые охлаждались ночью.

«Даже ранним утром было очень жарко, около 31 градуса», — сказал 34-летний Густаво Барриос о Тигре, сидящем в тени деревьев. «У меня дома нет кондиционера, и мы были просто с вентилятором, дующим горячим воздухом. Это невыносимо».

Местные лидеры предупредили жителей, чтобы они держались подальше от солнца в самое жаркое время дня, носили легкую одежду и избегали обезвоживания.

«В эти дни мы должны быть очень осторожными», — сказал Орасио Родригес Ларетта, мэр Буэнос-Айреса.

По словам метеоролога Лукаса Беренгвы, жара была зашкаливающей и могла установить рекорды в стране.

«Это волна тепла с необычными характеристиками, с экстремальными значениями температуры, которые будут проанализированы даже после того, как они будут завершены, и могут создать некоторые исторические записи о температуре и стойкости жары в Аргентине», — сказал он.

У некоторых это вызвало вопросы об изменении климата и более экстремальных погодных условиях. Аргентина в последние годы пережила необычайное количество лесных пожаров вокруг дельты ее главной реки, а уровень воды в главной реке Парана упал почти до 80-летнего уровня.

«Я всегда родилась здесь, в умеренном климате, и я видела, как с годами менялась температура, и это было не то, к чему мы привыкли», — сказала 59-летняя Марта Лоросо, архитектор.

«Это с низким давлением меня действительно убивает, я не могу этого вынести. Я пью литры воды и делаю, что могу. И вдобавок ко всему, нет электричества. Я не знаю, что делать».

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(Репортаж Хуана Бустаманте) Под редакцией Адама Джордана и Сандры Малер

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