Пилот из ЮАР нашел под своим сиденьем ядовитую кобру и совершил аварийную посадку | Новости мира

Пилот из Южной Африки совершил поспешное экстренное приземление после того, как заметил очень ядовитую кобру, прячущуюся под его сиденьем.

На этой фотографии, предоставленной Брайаном Эминесом, люди заглядывают внутрь самолета в аэропорту Велком в Велкаме, Южная Африка, в поисках ядовитой змеи, которую пилот нашел прячущейся под своим креслом в воздухе, понедельник, 3 апреля 2023 г. (AP)



{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



У Рудольфа Эразма было четыре пассажира на борту легкого самолета во время полета в понедельник, когда он почувствовал, как «что-то холодное» скользит по его спине. Он посмотрел вниз и увидел довольно большую голову капской кобры, «задвигающуюся под сиденье», сказал он.

«Мне казалось, что мой мозг не знает, что происходит», — сказал он Associated Press.

Также читайте: Пьяный гражданин Швеции домогался бортпроводника IndiGo и напал на пассажира

Сделав паузу на мгновение, он тайком рассказал своим пассажирам о скользкой дорожке.

«Был момент ошеломленного молчания», сказал он. Все оставались спокойными, особенно пилот.

Эразмус связался с авиадиспетчерской службой, чтобы получить разрешение на аварийную посадку в городе Велком в центральной части Южной Африки. Ему еще предстояло лететь еще 10–15 минут и посадить самолет со змеей, сбившейся с ног.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



«Я продолжал смотреть вниз, чтобы увидеть, где он. Она была счастлива под скамейкой», — сказал Эразмус. Я не очень боюсь змей, но обычно не подхожу к ним близко».

Брайану Эминесу, который работает на радиостанции Welcome Radio Gold FM, а также является авиационным экспертом, позвонили и спросили, может ли он помочь. Он позвонил в пожарно-спасательную службу, которая отправила скорую помощь и укротителя змей, чтобы встретить самолет в аэропорту. Эменес изначально был на месте происшествия и видел, как все вышли, «явно в потрясенном состоянии», — сказал Эменес, но благодаря Эразмусу все в порядке.

«Он сохранял спокойствие и посадил этот самолет с головой смертельно ядовитой капской кобры под своим сиденьем», — сказал Эменес.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



Капские кобры считаются одними из самых опасных кобр в Африке из-за силы их яда.

Драма не закончилась для бедного пилота.

Дрессировщик змей Йохан де Клерк и команда бортинженеров осматривали самолет в течение большей части двух дней, но к среде не обнаружили кобру и не были уверены, что она прокралась незамеченной.

Инженерная компания Erasmus, работающая над его самолетом, хотела вернуться в город Мбомбела на севере Южной Африки. Итак, ему нужно было вернуться домой в 90-минутном полете с возможностью того, что «Кобра» все еще была на борту.

Неудивительно, что его пассажиры решили найти другой способ вернуться домой.

На этот раз Эразмус предпринял некоторые меры предосторожности: он сказал, что надел толстую зимнюю куртку, обернул вокруг сиденья одеяло, у него был огнетушитель, баллончик с репеллентом от насекомых и клюшка для гольфа в кабине на расстоянии вытянутой руки.

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}



— Я бы сказал, что я в состоянии повышенной готовности, — сказал Эразмус.

По словам Эразма, кобра больше не появлялась в том полете, и теперь самолет полностью раздет, но следов змеи до сих пор нет.

Теория гласит, что он попал на борт до того, как Эразм и его пассажиры вылетели в начале своего путешествия из Вустера в провинции Западный Кейп, где в Южной Африке обычно водятся капские кобры. Возможно, он ушел в Велком или все еще прячется где-то глубоко в самолете.

— Надеюсь, он найдет, куда пойти, — сказал Эразм. «Только не мой самолет».