ТОКИО (Рейтер). В центре внимания могут быть известные американцы и австралийцы, но это могут быть игры, на которых российские пловцы смогут добиться наибольшего возрождения в мужских соревнованиях за 25 лет.

Ни один россиянин не выигрывал золотых медалей в плавании на Олимпийских играх с Олимпийских игр в Атланте в 1996 году, когда Александр Попов и Денис Панкратов дважды подиумовались.

Но если так будет продолжаться, для россиян будет огромным разочарованием.

Лучший шанс России разрушить ее бесплодные чары – это бег на 200 метров на спине, поскольку Евгений Рылов выступает за победу над действующим чемпионом Райаном Мерфи.

Рылов побеждал Мерфи на двух последних чемпионатах мира и провел пять самых быстрых заплывов в истории соревнований.

24-летний футболист установил свое самое лучшее время в истории – 1: 53,23 на российских олимпийских соревнованиях в апреле, почти на целую секунду опередив лучшее время Мерфи в этом году.

В беге на 200 м брассом Антон Чубков стал мировым рекордсменом, показав 2: 06.12 на чемпионате мира 2019 года, и хотя ему придется столкнуться с захватывающим японским пловцом Шумой Сато и австралийцем Заком Ступлетти-Куком, он будет разочарован, если он это сделает. Золото на этот раз не доставляется.

Стометровка вольным стилем преподносится как битва между фаворитом Америки Калебом Дресселом и действующим чемпионом Австралии Кайлом Чалмерсом, но в этом году у России четыре финиша из 10 лучших в мире с молодыми талантами Андреем Минаковым и Климентом Колесниковым, которые оба надеются на корону.

У чемпиона Европы Колесникова второе лучшее время в мире в этом сезоне с рекордом 47:31 и он нюхает на 100 м на спине.

21-летний футболист был назван будущим олимпийским чемпионом после того, как выиграл два плавания на спине на чемпионате Европы, а затем завоевал шесть золотых и одно серебро на Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.

В то время как Париж-2024 может стать играми, когда он действительно продемонстрирует этот потенциал, Колесников не сомневается, что его оппоненты заметят.

В связи с его обязанностями в эстафетных гонках, где новый российский центр развития дает реальный шанс выиграть золото, в частности, в мужской категории 4×100 м вольным стилем, у Колесникова очень плотный график в Японии.

Но обычно он не говорит о своей усталости.

«Я не думаю, что это проблема. В отличие от чемпионата Европы, ни одна из моих гонок не пройдет близко к Олимпийским играм, поэтому для меня это не будет проблемой с точки зрения логистики. Я был бы готов к гонкам».

Флаг Олимпийского комитета России (ОКР) будет поднят, если какая-либо из надежд страны на победу в плавании будет на следующей неделе, потому что страна была лишена своего флага и гимна за правонарушения, связанные с допингом. Но после четверти века ожидания – мало кто из россиян позаботится о такой детали.

(Обложка) Написано Саймоном Эвансом, редакция – Прита Саркар

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