14 июля. Рейтер. – Два российских пловца, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры в Токио, были временно отстранены в среду Международной спортивной федерацией (Fina) по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

В заявлении FINA говорится, что действия все еще продолжаются после подтверждения ADRV против Александра Кудашева и Вероники Андросенко с использованием доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Он добавил, что доказательства получены в результате изучения Всемирным антидопинговым агентством материалов, извлеченных из бывшей Московской антидопинговой лаборатории.

В связи с этим новый президент ФИФА Хуссейн Аль-Мусаллам сказал: «ФИНА благодарна ВАДА за его настойчивость в обеспечении чистой конкуренции в Токио-2020».

«Как гордый блоггер ВАДА, мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы Отдела расследований и разведки Всемирного антидопингового агентства.

«FINA по-прежнему полностью привержена защите чистых спортсменов и продвижению чистых соревнований в Токио-2020, как и все мероприятия в нашем календаре».

Кудашев, 25-летний обладатель золотой медали в беге на 200 метров баттерфляем среди мужчин на Всемирных университетских играх 2019 года, был назван на своих первых Олимпийских играх.

30-летний Андросенко плавал на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, а также участвовал в международной профессиональной лиге по плаванию, которая запрещает всем, кто был дисквалифицирован в результате допинга.

Российские спортсмены собираются выступить в Токио без их ведома и гимна из-за штрафов за допинг.

(Обложка) Автор Алан Болдуин, редактирование Тоби Дэвис

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