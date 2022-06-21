Растянутая 260-футовая лодка провела почти полвека в водах Гонконга, принимая «многих международных деятелей и знаменитостей», в том числе королеву Елизавету II и Тома Круза. Сайт королевства Джамбо.
Aberdeen Restaurant Enterprises ранее заявляла, что не может позволить себе техническое обслуживание, поскольку миллионы долларов были потрачены на проверки и ремонт в соответствии с лицензионными требованиями. Правительство Гонконга во главе с главой исполнительной власти Кэрри Лам отклонило призывы о временной финансовой помощи.
«Мы четко указали, что правительство не планирует вкладывать деньги в эксплуатацию ресторана, потому что мы не очень хорошо умеем управлять такими зданиями», — сказал Лам.
Еще до пандемии ресторан кантонской кухни копил долги. Но ранний шаг Гонконга по запрету туристов серьезно повлиял на королевство Джамбо и другие достопримечательности.
Ранее в этом месяце, до падения, высота ресторана была 130 футов. Отрежьте кухонный флот со спины С лодки и утонул в приюте Aberdeen Typhoon в Гонконге.
Пока неясно, куда именно Aberdeen Restaurant Enterprises планирует забрать ресторан, прежде чем он пойдет ко дну. Об этом сообщил представитель компании Утренняя газета Южного Китая Что корабль отбуксировали куда-то в Юго-Восточную Азию.
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