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Одна из самых известных достопримечательностей Гонконга — большой плавучий ресторан, известный своими роскошными банкетными залами и неоновыми огнями — перевернулась в Южно-Китайском море, сообщила материнская компания в понедельник. Плавучий ресторан Jumbo, также известный как Jumbo Kingdom, был выведен из города на прошлой неделе после закрытия во время пандемии. В заявлении ресторана Aberdeen говорится, что в воскресенье корабль столкнулся с плохой погодой и перевернулся недалеко от Парасельских островов, добавив, что никто из членов экипажа не пострадал.

Растянутая 260-футовая лодка провела почти полвека в водах Гонконга, принимая «многих международных деятелей и знаменитостей», в том числе королеву Елизавету II и Тома Круза. Сайт королевства Джамбо.

Aberdeen Restaurant Enterprises ранее заявляла, что не может позволить себе техническое обслуживание, поскольку миллионы долларов были потрачены на проверки и ремонт в соответствии с лицензионными требованиями. Правительство Гонконга во главе с главой исполнительной власти Кэрри Лам отклонило призывы о временной финансовой помощи.

«Мы четко указали, что правительство не планирует вкладывать деньги в эксплуатацию ресторана, потому что мы не очень хорошо умеем управлять такими зданиями», — сказал Лам.

Еще до пандемии ресторан кантонской кухни копил долги. Но ранний шаг Гонконга по запрету туристов серьезно повлиял на королевство Джамбо и другие достопримечательности.

Ранее в этом месяце, до падения, высота ресторана была 130 футов. Отрежьте кухонный флот со спины С лодки и утонул в приюте Aberdeen Typhoon в Гонконге.