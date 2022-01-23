Плей-офф НФЛ: титаны с лучшим сеянием, игроки Hazm теряют последние голы с игры

Нэшвилл. На прошлой неделе «Цинциннати Бенгалс» преодолели 31-летнюю засуху, и их взрывная молодая атака в этом году выглядела как соперник.

И теперь они официально. Посеянные под номером 4 «Бенгалс» превзошли девять сумок и шесть пенальти, чтобы шокировать лучших посеянных «Теннесси Титанс» (19–16), когда новичок Эван Макферсон забил свой четвертый и последний гол с игры в субботу, 52-ярдовый тай-брейк по времени. Истекший.

Бенгалы, у которых было три собственных перехвата, в воскресенье встретятся с победителем игры Чифс-Биллс и отправятся либо в Канзас-Сити, либо в Баффало.

«Мы не знаем, чего мы не знаем», — сказал квотербек Джо Барроу о молодости команды, признав, что у него будет меньше опыта, независимо от того, с кем его команда столкнется в матче чемпионата AFC на следующей неделе, и будет ли это Патрик. 26-летний Магомес из Канзас-Сити или 25-летний Джош Аллен из Буффало. 25-летний Барроу проводит второй сезон в НФЛ, и его опыт отделяет его от сверстников.

«Завтра утром может быть другая история, но сейчас я чувствую себя хорошо», — сказал Барроу.

Несмотря на многочисленные попадания, Берроу бросил на 348 ярдов за 28 из 37 передач с одним перехватом. Его коллега, Райан Тэнехилл, получил только один мешок, но был приговорен к трем перехватам.

Статистически говоря, игра не имела смысла. Берроу был великолепен, когда у него было время познакомиться со своими приемниками, выполнив 28 из 37 передач на 348 ярдов. Гиганты прикрыли Джа’Марра Чейза, которому все же удалось сделать пять передач на 109 ярдов. Приемник Т. Хиггинс и финишер Си Джей Одзума провели по семь приемов.

Несмотря на это, Берроу неоднократно увольняли, поскольку защита Титанов натыкалась на пористую линию атаки Бенгалов, вокруг нее и через нее. Защитный энд Теннесси Джеффри Симмонс возглавил атаку с тремя мешками из районов Боро.

«Это было действительно тяжело», — сказал Барроу о давлении, с которым он сталкивался на протяжении всего матча.

Джеффри Симмонс под номером 98 имел две сумки за Теннесси в четвертой четверти и финишировал с тремя в общей сложности. кредит… Кристофер Ханвинкель/USA Today Sports, через Reuters

«Титаны» стали пятой командой, забившей девять сэков в плей-офф.присоединился к «Канзас-Сити» (1994), «Браунс» (1987), «Фотинайнерс» (1985) и «Беллз» (1967).

Однако именно защита «Бенгалс» в конечном итоге спасла ситуацию, перехватив Таннехилла в первой и последней игре «Титанов» в матче, а также один раз между ними. Последний выбор был даже более важным, потому что до него оставалось всего 20 секунд.

В путешествии, которое началось с 2:43 до конца игры, Тэнихилл медленно вел Титанов по полю, пытаясь вывести команду на голевую позицию. Затем, в пятом розыгрыше серии, третьем и пятом после 40-ярдовой серии Титана, полузащитник Эли Эппл сделал передачу Таннехилла, которую подхватил полузащитник Логан Уилсон.

Берроу, у которого был впечатляющий сезон, охвативший более 4600 ярдов, получил еще один шанс пополнить свое резюме, украв свою вторую победу в плей-офф. С 47-ярдовой линии «Бенгалс» Берроу быстро ударил Чейза, чтобы перевести мяч на «Титанов 35» и занять приличную позицию для броска с игры.

Бенгалы исчерпали еще несколько секунд на часах, прежде чем Макферсон объявил победителя игры.

Если бы линия нападения Цинциннати была более успешной, «Бенгалы» могли бы легко выиграть игру, поскольку в течение ночи команда удерживала мяч почти на семь минут дольше, чем «Титаны», несмотря на то, что суперзвезда Теннесси Дерек Генри вернулся из отсутствия. более двух месяцев.

На самом деле матч начался для команды Bengals очень удачно. В первой игре схватки Таннехилл был перехвачен Джесси Бейтсом, охранником Цинциннати. С отличной полевой позицией Бенгалия, казалось, была готова нанести удар. Но в стиле, который определял игру, Берроу был уволен в первом же розыгрыше рукопашной. Штраф за задержку игры помешал многообещающему лидерству, и «Бенгалы» остановились на броске с игры, а не на тачдауне.

Цинциннати выбил троих из них в первом тайме, войдя в раздевалку перед ними со счетом 9-6.

Между тем Титаны выглядели заржавевшими после недели прощания. Тэнихилл промахивался по приемникам, был отключен, его броски были быстрыми, и Генри, который финишировал на 62 ярдах на 20-тележке, похоже, мало чем помог.

Гиганты построили мощный двигатель в середине второй четверти. Таннехилл был связан с двумя его лучшими приемниками, Эй Джей Брауном и Хулио Джонсом. В первом голе Генри выстроился в линию у дикого кота, нанес удар и забил, к большому удовольствию домашней публики, которая звала его по имени.

Однако Генри и Титаны не смогли забить в двухочковой попытке. В конце концов, эти два дополнительных очка не имели значения, потому что последнего броска с игры «Бенгалс» было достаточно.