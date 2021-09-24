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Подводный спор показывает европейский гнев, поскольку США смещают акцент на Азию

24 сентября, 2021
Toma Kulikov

В тысячах миль от французской ярости, вызывания послов и отмены фестивалей в США. Сделка по атомной подводной лодке с Австралией Тепло принимается в некоторых частях Азии.

В Спор между Парижем и Вашингтоном Это гораздо больше, чем многомиллиардный пакт безопасности, о котором США, Австралия и Великобритания объявили на прошлой неделе, – он говорит о тектонических сдвигах геополитики, которые, похоже, определяют грядущие десятилетия.

Для многих экспертов это, пожалуй, самый наглядный пример того, как центр внимания Вашингтона необратимо сместился с его старых европейских союзников. Китай. Президент Джо Байден Он с энтузиазмом говорил о восстановлении отношений с союзниками Америки в послевоенный период через Атлантику. Но многие считают его приоритетом экспансию его предшественников в Азию.

Президент Джо Байден комментирует инициативу в области национальной безопасности, в рамках которой Соединенные Штаты поделятся технологиями создания атомных подводных лодок с Австралией 15 сентября. Кент Нисимура / Los Angeles Times через Getty Images

«Сердце Джо Байдена, который неплохо знает этого человека, явно принадлежит к семье Атлантов и семье Западов, в этом нет никаких сомнений», – сказал Фабрис Бутер, французский аналитик и бывший руководитель отдела планирования политики в НАТО.

«Однако его голова стремится к тому, чтобы Соединенные Штаты были настолько сильны, насколько это возможно, в самом жестком соревновании между двумя великими державами: США и Китаем», – сказал он.

Непосредственное эхо продолжится в пятницу, когда Байден встретится с лидерами «квартета» – неформального альянса, в который входят США, Австралия, Индия и Япония.

Группа была возрождена Президент Дональд Трамп а затем Байден в качестве инструмента, среди прочего, для решения их общих опасений по поводу Пекина.

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Байден и его французский коллега, Эммануэль МакронВ среду, Белый дом назвал “дружеский” звонок, который, казалось, подавил кратковременный гнев. Они договорились встретиться в Европе в следующем месяце.

На прошлой неделе Франция была возмущена, заявив, что она шокирована соглашением, а это означает, что ее контракт на 66 миллиардов долларов на строительство дизель-электрических подводных лодок для Австралии будет непопулярным.

«Это больше, чем контракт и больше, чем деньги – это еще и союзники», – сказал во вторник в канале MSNBC «Утренний Джо» Филипп Этьен, посол Франции в США, которого Париж вызвал в качестве гневного ответа. «Что значит быть союзником, если вы скрываете такие вещи друг от друга?»

Майкл Рот, государственный министр Германии по делам Европы, назвал сделку «тревожным звонком», а президент Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал администрацию Байдена за то, что она оставила Европу «вне игры в Индо-Тихоокеанском регионе».

Это контрастирует с некоторыми частями Азии, где новости приветствовали те, кто хотел обуздать региональную гегемонию Китая.

Президент Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Брюсселе в июне. Агентство Дурсун Айдемир / Агентство Анадолу через Getty Images

Индия и Япония, региональные соперники Китая по территориальным спорам, приветствовали соглашение, получившее название AUKUS.

В другом месте премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выразил надежду, что это «конструктивно способствует миру и стабильности в регионе».

На Филиппинах президент Родриго Дутерте подчеркнул свою дружбу с Китаем, несмотря на их региональные различия. Но даже он, похоже, приветствовал сделку, заявив, что возросшая способность Австралии проецировать силу должна «восстанавливать и поддерживать» баланс региональной безопасности, а не дестабилизировать его.

Однако не все уверены.

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На прошлой неделе министерство иностранных дел Индонезии заявило, что «глубоко обеспокоено продолжением гонки вооружений и усилением силы в регионе».

Малайзия также выразила аналогичную озабоченность и заявляет, что ищет точку зрения Китая.

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Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на прошлой неделе, что декларация «серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений и наносит ущерб международным усилиям по предотвращению распространения ядерного оружия».

Приобретение Австралией атомных подводных лодок, конечно, не исключение.

Тайвань, Южная Корея и Япония модернизируют свои системы вооружений, часто включая ракеты большой дальности, которые стоят миллиарды долларов, некоторые из которых поставляются Соединенными Штатами.

Есть опасения, что Китай, который уже может похвастаться крупнейшей военно-морской державой в мире и предъявляет обширные территориальные претензии по всему региону, может ускорить свою военную модернизацию.

противостояние и сотрудничество

Кризис с подводными лодками, возможно, удивил многих, но некоторые видят в нем лишь проявление тенденции, которая таялась в рамках дипломатии администрации Байдена.

В глазах многих европейцев Байден, когда его избрали, сыграл хорошую роль в восстановлении испорченных трансатлантических отношений, которые намеренно ухудшил Трамп. Но на самом деле между Вашингтоном и Европой было много трений, особенно из-за Китая.

Байден неоднократно заявлял, что он считает, что Запад и Китай вовлечены в столкновение цивилизаций – демократия против авторитаризма, – которое определит 21 век. Он пытался сплотить союзников-демократов для борьбы с этой проблемой.

Государственный секретарь Энтони Блинкен (в центре) и посол Франции в США Филипп Этьен (справа) в Вашингтоне в июле.Профиль Кэролайн Кастер / AP

Однако европейские страны, которые стали настолько зависимыми от китайской торговли, не совсем уверены. Как заявил ранее в этом году Макрон, он считает, что объединение в Пекине было бы «контрпродуктивным».

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в соответствии с Обзор, опубликованный на этой неделе Европейским советом по международным отношениямПочти две трети граждан ЕС считают, что между Китаем и США назревает новая холодная война, но только 15 процентов считают, что их страны ведут холодную войну с Китаем.

Хотя официальные лица не заявили об этом прямо, многие аналитики считают, что решение Австралии соединиться с Вашингтоном, а не с Парижем при строительстве своих подводных лодок, было еще одним признаком того, что она принимает подход Байдена.

В более долгосрочной перспективе наблюдатели рассматривают последствия сделки с AUKUS как последний и, возможно, самый ясный пример известного вопроса: как сбалансировать конфронтацию и сотрудничество в отношениях с Пекином.

«Если вы находитесь во Франции, мне больно вспоминать, что вы больше не в центре внимания», – сказал Ботир, ныне старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра.

«Таким образом, вопрос для Франции и европейцев таков: что вы собираетесь делать с Китаем после того, как вы преодолеете гнев? Собираетесь ли вы попытаться добраться до того, что пытаются сделать США и Австралия? Или вы собираешься пройти через это и попробовать что-нибудь еще? “

Байден надеется, что ответ будет первым.

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