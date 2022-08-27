Подозреваемый в убийстве Эбби говорит, что религия матери разрушила жизнь

Токио (AFP) — Наглое убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Самодельным пистолетом он шокировал народ, не привыкший к громкому политическому насилию.

Но через несколько недель после убийства произошел еще один сюрприз, когда появились подробности о предполагаемом убийце, который был хорошо обеспечен, пока огромное пожертвование его матери спорной Унитарной церкви не сделало его бедным, заброшенным и полным гнева.

Некоторые японцы выразили понимание и даже сочувствие 41-летнему подозреваемому, особенно те, кто того же возраста, кто может чувствовать боль признания, связанную с их страданиями в течение трех десятилетий экономического недуга и социальных потрясений.

В социальных сетях появились предложения отправить посылки в предполагаемый центр заключения Тэцуя Ямагами, чтобы подбодрить его. Более 7000 человек подписали петицию с призывом о помиловании Ямагами, который сообщил полиции, что убил Абэ, одного из самых влиятельных и вызывающих разногласия политиков Японии. Из-за его связей с неназванной религиозной группой широко распространено мнение, что это Церковь Объединения.

Эксперты говорят, что этот случай также высветил бедственное положение тысяч других церковных детей, которые столкнулись с жестоким обращением и пренебрежением.

«Если бы он не совершил предполагаемое преступление, г-н Ямагами заслужил бы большое сочувствие. Есть много других людей, которые также страдают» из-за веры своих родителей, — сказал Кимияки Нисида, профессор психологии Университета Ришу и эксперт. в богослужебных исследованиях.

Были также серьезные политические последствия для правящей партии Японии, которая поддерживала теплые отношения с церковью, несмотря на разногласия и ряд юридических споров.

Популярность премьер-министра Фумио Кисиды резко упала после убийства, и он сменил правительство. Для очистки членов, связанных с религиозной группой. В четверг глава Национального полицейского агентства Он подал в отставку, чтобы взять на себя ответственность за убийство Абэ.

Ямагами, задержан из-за психического освидетельствования До конца ноября социальные сети ранее выражали ненависть к Церкви Объединения, которая была основана в Южной Корее в 1954 году и с 1980-х годов подвергалась обвинениям в обманных методах вербовки и промывании мозгов своим последователям с целью получения огромных пожертвований.

В письме, увиденном Associated Press, и твитах, которые, как считается, принадлежат ему, Ямагами сказал, что церковь разрушила его семью и его жизнь из-за огромных пожертвований его матери. Полиция подтвердила, что черновик письма Ямагами был обнаружен на компьютере, конфискованном в его однокомнатной квартире.

«После того, как моя мать присоединилась к церкви (в 1990-х годах), все мои подростковые годы прошли, и около 100 миллионов иен (735 000 долларов США) были потрачены впустую», — написал он в печатном сообщении, которое он отправил блогеру в западной Японии накануне. Его предвыборная речь 8 июля в Наре, западная Япония. «Не будет преувеличением сказать, что мой опыт того периода продолжал уродовать всю мою жизнь».

Ямагами было четыре года, когда его отец, руководитель компании, основанной дедом подозреваемого, покончил с собой. После того, как его мать присоединилась к Церкви Объединения, она начала делать крупные пожертвования, которые разорили семью и разрушили надежду Ямагами поступить в колледж. Позже его брат покончил жизнь самоубийством. После трех лет службы на флоте Ямагами недавно работал на заводе.

Дядя Ямагами в интервью СМИ сказал, что мать Ямагами пожертвовала 60 миллионов иен (440 000 долларов) в течение нескольких месяцев после присоединения к церкви. Когда ее отец умер в конце 1990-х, она продала собственность компании на 40 миллионов иен (293 000 долларов США), разорив семью в 2002 году. Дядя сказал, что ему пришлось прекратить давать деньги на еду и школу детям Ямагами, потому что мать дала детям Ямагами. Церковь, а не ее дети.

Когда Ямагами попытался покончить с собой в 2005 году, по словам его дяди, его мать не вернулась из поездки в Южную Корею, где была основана церковь.

Сообщается, что мать Ямагами сказала прокурорам, что сожалеет о том, что огорчила церковь из-за предполагаемого преступления ее сына. Его дядя сказал, что она выглядела опустошенной, но оставалась последовательницей церкви. Власти и местная коллегия адвокатов отказались от комментариев. Неоднократные попытки связаться с Ямагами, его матерью, дядей и их адвокатами не увенчались успехом.

Начиная с октября 2019 года Ямагами, который, как широко известно, писал в Твиттере под названием «Silent Hill 333», писал о церкви, ее болезненном прошлом и политических проблемах.

В декабре 2019 года он написал в Твиттере, что его дед винил в семейных бедах мать Ямагами и даже пытался ее убить. «Самое отчаянное, что мой дедушка был прав. Но я хотел верить своей матери».

Одна из причин, по которой дело Ямагами вызвало резонанс, заключается в том, что он принадлежит к тому, что японские СМИ называют «потерянным поколением», застрявшим на низкооплачиваемой работе по контракту. Он окончил среднюю школу в 1999 году во время «карьерного ледникового периода», последовавшего за крахом экономики страны в 1980-х годах.

Несмотря на то, что Япония является третьей по величине экономикой в ​​​​мире, Япония пережила три десятилетия экономических потрясений и социального неравенства, и многие из тех, кто вырос в эти годы, не состоят в браке и борются с нестабильной работой, чувством изоляции и тревогой.

Сообщается, что в некоторых громких преступлениях последних лет, таких как массовые убийства в районе электроники Акихабара в Токио в 2008 году и смертоносный обстрел Kyoto Animation в 2016 году, участвовали злоумышленники из «потерянных поколений» с неблагополучной семейной и деловой историей.

Дело Ямагами также проливает свет на сыновей Церкви Объединения. Эксперты говорят, что многими из них пренебрегают, и помощи мало, потому что правительство и школьные чиновники, как правило, сопротивляются вмешательству из соображений свободы вероисповедания.

«Если бы наше общество в последние несколько десятилетий уделяло больше внимания проблемам, нападение (Ямагами) можно было бы предотвратить», — сказал Мафуми Усуи, профессор социальной психологии в университете Ниигата Серио и эксперт по культу.

Более 55 000 человек присоединились к петиции, призывающей к правовой защите последователей «второго поколения», которые говорят, что их заставили присоединиться к церкви.

Абэ в видеообращении в сентябре 2021 года высоко оценил работу церкви во имя мира на Корейском полуострове и ее внимание к семейным ценностям. Нисида, профессор психологии, сказал, что его появление в видео могло мотивировать Ямагами.

Сообщается, что Ямагами сообщил полиции, что планировал убить жену основателя церкви Хак Джа Хан Мун, которая руководила церковью после смерти Муна в 2012 году, но изменил свои цели, поскольку она вряд ли посетит Японию во время пандемии.

«Хоть я и огорчен, Абэ не мой настоящий враг. Он всего лишь один из самых влиятельных сторонников UC, — писал Ямагами в своем письме. — Я уже потерял мысленное пространство, чтобы думать о политическом значении или последствиях смерти Абэ». приносить.»

Дело привлекло внимание к отношениям между церковью, пришедшей в Японию в 1964 году, и правящей Либерально-демократической партией, правившей Японией после Второй мировой войны почти без перерыва.

Губернатор Шигехару Аояма в прошлом месяце сказал, что лидер партийной фракции рассказал ему, как церковные голоса могут помочь кандидатам, которым не хватает организационной поддержки.

Томихиро Танака, глава японского отделения церкви, отрицал «политическое вмешательство» в какую-либо конкретную партию, но сказал, что церковь установила более тесные отношения с депутатами правящей партии, чем с другими, из-за их общей антикоммунистической позиции.

Члены Национальной сети юристов против духовных продаж, которая на протяжении десятилетий оказывала юридическую помощь людям, у которых есть финансовые споры с церковью, говорят, что они получили 34 000 жалоб на потерю денег на общую сумму более 120 миллиардов иен (900 миллионов долларов).

Танака обвинил юристов и СМИ в «преследовании» последователей церкви.

Бывшая преданная женщина лет сорока рассказала на недавней пресс-конференции, что ее и двух сестер заставили присоединиться к церкви, когда она училась в старшей школе, после того как их мать стала последовательницей.

После двух неудачных браков, организованных церковью, она сказала, что очнулась от «контроля над разумом» и вернулась в Японию в 2013 году.

Как жертва во втором поколении «церковь разрушила мою жизнь, я могу понять боль (Ямагами), хотя то, что он сделал, было неправильно», — сказала она.