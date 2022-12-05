Подробности воздействия взрывов на две российские военные базы | Россия

Взрывы на авиабазах Энгельс-2 и Дягилево, если они подтвердятся как взрывы Украины, ознаменуют собой самую глубокую атаку на Россию и на ключевые военные объекты, используемые Кремлем в войне.

База ВВС Энгельс-2

На советской авиабазе Энгельс-2, названной в честь философа-коммуниста Фридриха Энгельса, базируется 121-й российский тяжелый бомбардировочный полк, в состав которого входят эскадрильи стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, чьи ракеты уничтожили энергетическую инфраструктуру страны.Украина.

«Судя по местонахождению авиабазы, ее самолеты сыграли важную роль в недавних взрывах на Украине», — сказал Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики в Саратовской области — в 450 милях к востоку. Украина.

Он сказал мне, что любая украинская атака на Энгельс-2, скорее всего, будет направлена ​​на срыв планов России по нанесению ударов по украинской инфраструктуре. Украина уже несколько недель предупреждает, что Россия готовится к новой волне ракетных ударов по ее энергосистеме. Это мог быть превентивный удар».

Ссылаясь на снимки со спутника Энгельс-2, Об этом в прошлом месяце сообщил Der Spiegel. Что Россия готовила новый масштабный ракетный удар по Украине.

По оценке Ли, Россия имеет от 15 до 16 бомбардировщиков Ту-95МС на авиабазе Энгельс-2 и 15 Ту-160, что составляет большую часть арсенала Ту-160 страны.

Глеб Ерисов, бывший лейтенант ВВС России, уволившийся из армии в 2020 году, назвал Энгельс-2 «крупным аэродромом стратегической авиации страны».

«Если Украина действительно может нанести удар по базе, это показывает, что страна добилась значительного прогресса в достижении баз вдали от поля боя».

Дягилевская авиабаза

На авиабазе Дягилев, менее чем в 150 милях от Москвы, также размещается 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, чьи самолеты, как полагают, нанесли удар по Украине.

Он также служит базой единственного в России заправочного полка Ил-78, стратегически важной дивизии, отвечающей за дозаправку в воздухе военной авиации страны.

«Уничтожение стратегических бомбардировщиков, несомненно, привлечет больше внимания, но если Россия потеряет заправщик Ил-78, это может стать самой большой проблемой для Москвы», — сказал Ли. Известно, что производство новых самолетов-танков идет очень медленно, поэтому этот сегмент может оказаться самым вредным для России.

Он сказал мне, что одной из основных проблем для ВВС России было то, что многие из их самолетов не стояли в ангарах, что делало их уязвимыми для атак.

«Понятно, что Россия не подготовила планов по защите авиабаз в глубине страны», — сказал он мне.

«Несмотря на то, что это не первая атака на территории России, Москва крайне медленно реагировала и защищала свою авиацию».

Челка

Хотя не сразу стало ясно, что послужило причиной взрыва на любой из двух военных баз, Baza, российское СМИ с источниками в службах безопасности, сообщило, что российский аэропорт Энгельс-2 был атакован беспилотником.

Ли считает, что беспилотники были запущены Украиной с территории России. «У ударов дронов относительно небольшая дальность, и они не смогут так летать из Украины», — сказал он мне.

Взрыв в Энгельсе-2 разозлил некоторых видных российских пропагандистских блоггеров, которые обвиняют вооруженные силы страны в неспособности защитить свои авиабазы.

«Овцы в спину продолжают демонстрировать свою абсолютную неадекватность… До сих пор системы ПВО не прикрывают аэродромы стратегической авиацией», — написал в своем Telegram-канале популярный комментатор Войни Озддомитил.