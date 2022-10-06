Подробный обзор: почему Россия больше всего выигрывает от сокращения добычи нефти ОПЕК+

ЛОНДОН (Рейтер) — Удивительно крупные сокращения добычи нефти, согласованные ОПЕК+ на этой неделе, должны еще больше благоприятствовать России, в то время как поставки на Запад, который и без того борется с рекордными ценами на энергоносители, сокращаются.

ОПЕК+ и Запад обменялись обвинениями в среду после того, как группа сократила поставки на 2 миллиона баррелей в день, или на 2% мировых поставок, на и без того жестком рынке.

Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, заявила, что это была просто реакция на высокие процентные ставки на Западе, поскольку центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, «с опозданием» сократили ликвидность, подняв доллар и удешевив нефть.

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Вашингтон обвинил ОПЕК в том, что она встала на сторону России, и назвал это решение недальновидным, заявив, что мир уже страдает от роста цен на энергоносители из-за вторжения России в Украину.

В ОПЕК+ входят 13 членов Организации стран-экспортеров нефти и 11 союзников во главе с Россией.

В четверг наблюдатели за нефтяным рынком заявили, что, основываясь на чистой математике и последних данных по добыче ОПЕК+, Россия уже готовится максимально использовать это решение.

Москве не придется сокращать добычу ни на один баррель, потому что она уже добывает намного ниже согласованного целевого показателя, получая при этом выгоду от более высоких цен на нефть, которые будут достигнуты за счет сокращения, в основном производителями стран Персидского залива ОПЕК.

«Победителем является Россия, а в проигрыше — глобальный потребитель, которому не нужны более высокие цены на энергоносители в условиях экономического спада», — сказал Оле Хансен из Saxo Bank.

Без пересадок на Москву

Кремль заявил в четверг, что сокращения были направлены на стабилизацию рынка, и подтвердил полномочия ОПЕК+ как организации, отвечающей за стабильность рынка.

Сокращение на 2 миллиона баррелей в день составляет более 4 процентов от общего целевого показателя добычи ОПЕК+ в 43,8 миллиона.

Но группа уже изо всех сил пыталась достичь целевых показателей до сокращения, выкачивая на 3,6 миллиона баррелей в день ниже своих производственных планов в августе.

Ангола и Нигерия были главными неплательщиками за последние несколько лет из-за плохих инвестиций.

В последние месяцы к ним присоединилась Россия, которая попала под жесткие санкции Запада после вторжения в Украину и в сентябре добывала 9,9 млн баррелей в сутки против запланированной отметки в 11 млн баррелей в сутки.

В соответствии с соглашением, заключенным в среду, Россия должна сократить добычу до 10,5 млн баррелей в сутки, то есть увеличить ее на 0,6 млн баррелей в сутки.

«России не придется ничего сокращать. Это позитивная новость для российских нефтяных компаний, которые выиграют от повышения цен при сохранении стабильного производства», — заявила российская брокерская компания BCS Express.

Кто режет?

Напротив, лидеру ОПЕК Саудовской Аравии, которая качает в соответствии с целевым показателем, придется сократить примерно 0,5 млн реальных баррелей в день, что составляет 46 млн долларов в день или 1,4 млрд долларов в месяц.

Вице-президент Rystad Energy Джордж Лайон сказал, что, по его оценкам, 1,2 миллиона баррелей в сутки фактического сокращения добычи придется на Саудовскую Аравию (-520 000 баррелей в сутки), Ирак (-220 000 баррелей в сутки), ОАЭ (-150 000 баррелей в сутки) и Кувейт (- 135 000 баррелей в сутки). ).

«Высокие цены на нефть неизбежно усугубят инфляционный кризис, с которым борются мировые центральные банки, а более высокие цены на нефть приведут к расчету более высоких процентных ставок, чтобы успокоить экономику», — сказал он.

Аналитики Morgan Stanley также говорят, что сокращения значительно сузят нефтяные рынки, особенно после того, как в этом и следующем году вступит в силу запрет Европейского союза на российскую нефть и нефтепродукты.

«Сейчас мы видим на рынке нефти дефицит около 1 млн баррелей в сутки снова в 2023 году», — сказал аналитик Мартин Ратс.

Россия, скорее всего, столкнется с еще одной потерей добычи, в то время как ей придется согласиться на большую скидку при продаже нефти в Азию.

Хансен сказал, что он ожидает, что Федеральная резервная система США еще больше ужесточит процентные ставки, что приведет к повышению доходности доллара и облигаций и замедлению глобального экономического спада, для преодоления которого может потребоваться больше времени.

Норберт Рукер из Julius Baer сказал, что напряженность между потребителями и производителями нефти будет расти.

«У Запада больше стимулов для ослабления санкций в отношении государств-изгоев, таких как Венесуэла или Иран. Китай как потребитель нефти выглядит расколотым среди противников», — сказал он.

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Автор Дмитрий Ждаников; Монтаж Дэвид Эванс

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