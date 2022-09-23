Подтолкнет ли победа правых Италию к России? | Новости выборов

Когда в 2018 году президент России Владимир Путин переизбрался на четвертый срок, некоторые правые лидеры в Италии поспешили поздравить его.

«Воля народа на этих российских выборах не вызывает сомнений», — заявил тогда в социальных сетях глава партии Fratelli d’Italia («Братья Италии») Джорджия Мелони.

Это мнение вновь проявилось в последние недели, когда Мелони готовится стать первой женщиной-премьер-министром Италии после краха правительства Марио Драги, что спровоцировало общенациональные выборы, запланированные на воскресенье.

Партия «Братья Италии» стала крупнейшим политическим блоком и, вероятно, сформирует правое коалиционное правительство с Лигой Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони.

В то время, когда Европа делает все возможное, чтобы положить конец вторжению в Украину, перспектива союза с исторически дружественными России сторонами вызывает опасения, что Рим может сблизиться с Москвой.

«Эти дебаты — законные дебаты», — сказал Аль-Джазире Альто Феррари, руководитель российской программы Международного института политических исследований (ISPI). «Но важность [their ties with Moscow] Раздутый до предела и используемый в предвыборных кампаниях как заголовок, чтобы заклеймить врага.

Заклятый враг Мэлони, не колеблясь, забил тревогу.

Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии, изображал себя кандидатом, борющимся за «Италию в сердце Европы».

«На международной арене люди, которые будут больше всего рады победе Джорджии Мелони, — это Дональд Трамп, Владимир Путин и, в Европе, Виктор Орбан», — сказала Летта, бывший президент США, российский лидер и венгерский националист. дружественная страна. премьер-министр

Мелони попытался развеять опасения, осудив «неприемлемо крупномасштабную войну» России и подчеркнув связи Рима с Европейским союзом и НАТО.

«Мы однозначно гарантируем позицию Италии и нашу полную поддержку героической борьбы украинского народа», — заявил Мелони в штаб-квартире своей партии в прошлом месяце.

По данным Ferrari из ISPI, Мелони «занял четкую позицию по Украине», и беспокойство по поводу связей с Россией усилилось.

«Я не вижу изменений в ее позиции», — сказал он.

Дезинформационная кампания

Между тем, выборы последовали за предположениями о том, что иностранные игроки могли пытаться вмешиваться в избирательные кампании.

COPASIR, парламентский комитет, курирующий национальные разведывательные службы, поднял вопрос о возможности дезинформации, кибератак и политического и экономического давления со стороны России, заявив, что Италия рискует стать «отмычкой, способной разрушить атлантизм Европы».

В отчете, подготовленном группой, содержится предупреждение о «войне низкой интенсивности», сопровождающей конфликт в Украине.

«Это гибридная война в киберпространстве, которая оправдывает принятие всех мер для защиты нашей цифровой системы», — говорится в сообщении.

Фабио Джильото, возглавляющий исследовательский проект Mapping Italian News в Университете Урбино, сказал, что, хотя дезинформация не нова, она может окупиться в период выборов.

«Мы особенно обеспокоены стратегиями, которые трудно наблюдать, потому что они происходят вдали от политической сферы», — сказал Джильито «Аль-Джазире».

Среди них группы в Facebook, которые не являются политическими, как и религиозные группы, но используются для связи с совместимыми избирателями.

«Если я пытаюсь связаться с людьми, которые уже вовлечены в политику, мне трудно изменить их мнение. В то время как, если у меня есть страница, посвященная религии, люди будут более восприимчивы, и я смогу связаться с ними, когда они менее готовы к защитить себя от внешнего влияния», — сказал Джильито.

По его словам, фальшивые аккаунты в Facebook представляют меньшую проблему, чем распространение фейковой или ложной информации.

Хотя «Братья Италии» приняли более примирительный тон в своей официальной кампании, взгляды, выражаемые их сторонниками в социальных сетях, часто перекликаются со взглядами «альтернативного правого» националистического движения, такими как глубокое недоверие к политикам и страх перед левой культурой. . превосходство и «война» со свободой слова.

«Независимо от того, как они себя представляют, эти призывы указывают на взгляды крайне правых, а не на их умеренное крыло», — сказал Джильито.

Темное прошлое

Хотя итальянское Братство стремилось смешаться с культурным и политическим мейнстримом, критики указывают на происхождение партии как итальянского общественного движения, основанного сторонниками казненного лидера Бенито Муссолини после Второй мировой войны. Национальная фашистская партия.

В предвыборном видеообращении Мелони заявил, что правые политические силы Италии «оставили фашизм в истории».

Тем не менее, партия по-прежнему представлена ​​​​неофашистским символом, трехцветным пламенем, и считает некоторых потомков Муссолини прямыми союзниками, в том числе правнука лидера, братьев Кайо Джулио Чезаре Муссолини из Италии. Кандидат в Европарламент в 2019 году.

Союзники Мелони также оказались под пристальным вниманием после обвинений в незаконном финансировании со стороны Кремля.

После того, как в 2019 году просочилась запись одного из его помощников, обсуждающего секретную нефтяную сделку в Москве, Сальвини неоднократно отрицал свою вину.

Известно, что Берлускони, который готов вернуться после того, как ему запретили занимать государственные должности, дружит с Путиным, и пара останавливается в домах отдыха друг друга.

После смерти Драги в июле министр иностранных дел Луиджи Ди Майо обвинил российское руководство в стремлении «дестабилизировать Италию и Европу».

Итальянские газеты сообщили, что «Лига» Сальвини и «Forza Italia» Берлускони связались с посольством России за несколько недель до того, как они отказались от поддержки правительства Драги, что в конечном итоге привело к его падению, подпитывая слухи о том, что Кремль может вмешиваться в итальянскую политику. Оба отрицали какие-либо правонарушения.

На прошлой неделе отчет американской разведки, в котором утверждалось, что Россия выделила 300 миллионов долларов политическим партиям более чем в дюжине стран, потрясла избирательную кампанию в Италии и побудила правых лидеров быстро отрицать получение секретных денег.

Адольфо Урсо, старший политик Италии, возглавляющий COPASIR, заявил государственной телерадиокомпании RAI, что «на данный момент» нет никаких признаков того, что Италия была среди получателей.

По данным Ferrari из ISPI, падение Драги «несомненно приветствовалось» Россией.

Но если в прошлом правые партии находили в России союзника на всех уровнях, включая национальный суверенитет, то нынешний политический климат заметно отличается.

«Вторжение в Украину сделало движение в сторону Москвы неприемлемым», — сказал он.