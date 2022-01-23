(MENAFN) Владимир Путин посвятил годы обучению наихудшему сценарию. По крайней мере с 2014 года, когда Россия пострадала от резкого падения цен на нефть и санкций против Украины, Кремль сосредоточился на создании фискальных барьеров, обеспечении макроэкономической дисциплины, отделении себя от валюты и поддержке импортозамещения.

Даже когда Covis-19 поразил семьи среднего класса, Москва ужесточила финансовую хватку.

Таким образом, российские институты находятся в достойном положении по сравнению с другими странами, с относительно низким уровнем долга, глобальными сбережениями, близкими к 640 миллиардам долларов, и финансовым благополучием, равным почти 12 процентам их экономического производства в форме расширенного национального дохода. Фонд благосостояния. углеводородная прибыль. Важно отметить, что самообеспеченность также улучшилась: в 2020 году Россия впервые за постсоветский период стала нетто-поставщиком сельскохозяйственной продукции.

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