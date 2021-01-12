Пожарный Лагуна-Бич создает сообщество и признание через кампанию в социальных сетях – The Orange County Register

Инженер Крис Орнелас из пожарной части Лагуна-Бич знает, что работа в пожарной службе – это призвание, а не работа. Это чревато опасностями и постоянными неизвестностями.

По этой причине он посвятил себя тому, чтобы показать сообществу человеческое лицо пожарной службы и рассказать им о том, что это означает. Он создал общественное пространство, чтобы подчеркнуть призывы пожарных или лесные пожары, с которыми они борются, или даже более легкие предметы, такие как уничтожение пожарных за плохую еду и уход из отдела.

Инженер Крис Орнелас из пожарной службы Лагуна-Бич, перед станцией 4 LBFD в Лагуна-Бич, Калифорния, в среду, 6 января 2021 года, был назван своими коллегами пожарным года. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Инженер пожарной части Лагуна-Бич Крис Орнелас и его коллеги направляются на звонок со станции LBFD 4 в Лагуна-Бич, Калифорния. В среду, 6 января 2021 года, Орнелас был признан лучшим пожарным своими коллегами. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Крис Орнелас, инженер пожарной части Лагуна-Бич, был назван своими коллегами пожарным года. Он готовился покинуть станцию ​​4 LBFD, чтобы ответить на звонок в Лагуна-Бич, Калифорния, в среду, 6 января 2021 г. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Инженер Крис Орнелас из пожарной службы Лагуна-Бич, перед станцией 4 LBFD в Лагуна-Бич, Калифорния, в среду, 6 января 2021 года, был назван своими коллегами пожарным года. (Фото Пола Персебаха, Orange County Register / SCNG)

Инженер пожарной охраны Крис Орнелас из Лагуна-Бич недавно был признан победителем ежегодного конкурса, проводимого пожарной службой. В соревновании. Орнелас набрал наибольшее количество очков, угадав, к какой из четырех пожарных частей будет приписан персонал отдела. (Фото любезно предоставлено Крисом Орнеласом)

С 2014 года Орнелас управляет аккаунтами отдела в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram – он присоединился к подразделению в 2007 году в качестве резервиста.

Он сказал, что социальные сети – это способ, с помощью которого он может построить отношения с сообществом, а также чувство товарищества и принадлежности к тем, кто служит сейчас или служил 30 лет назад.

Недавно 45-летний мужчина был признан коллегами пожарным года на 2020 год.

О наградах, связанных с его достижениями, и особыми проектами, которые он выполняет перед руководством, он сказал: «Признание коллег означает, что вы делаете что-то правильно, и это исходит от них».

На небольшом участке, таком как Laguna Beach, с 36 пожарными, большинство из них берут на себя особые задачи, когда они не реагируют на чрезвычайную ситуацию.

Помимо обновления отдела в социальных сетях, Орнелас обязан поддерживать зажигание пожарных машин и держать в отделе тысячи футов пожарных рукавов.

Он должен вести учет их возраста, проверять их на наличие дефектов и покупать новые пожарные шланги, когда старый выйдет из эксплуатации.

«Это очень важно, – сказал капитан Скотт Дженни, который наблюдает за Орнеласом в пожарной части 4. «Если пожарный шланг исчерпал свой ресурс и выходит из строя, когда вы находитесь в огне, он может быть вредным, если вы находитесь на пути повреждения. Это наш спасательный круг, и мы можем вернуться по нему. Мы все обучены тому, как следовать по нему, если мы не видим».

Орнелас также является историком департамента и именно он объездил студентов и взрослых до начала пандемии коронавируса по четырем городским пожарным частям.

«Его взаимодействие с аудиторией – самое профессиональное в моей жизни», – сказала Дженни. «Дети, которые приходят, он очень щедрый и делает большую работу, рассказывая им о пожарной службе».

Но Орнелас не думает, что это причина, по которой он получил последнее отличие. Он объясняет это своей работой в социальных сетях – даже в выходные дни.

Он сказал, что платформы помогают ему объяснить обществу пожарную службу.

Он сказал: «Люди думают, что когда они слышат сирену, это большая авария, но когда мы переходим к Коду 3, это может быть у кого-то сердечный приступ или инсульт».

Орнелас сказал, что помимо просвещения общественности о пожарной службе, он горд тем, что объединяет новых, действующих и вышедших на пенсию пожарных и их семьи и ведет хронику истории отдела.

«Я делаю много снимков», – сказал он, добавив, что культура огня обычно избегает признания. Те, кто дает интервью для прессы или телевидения, обычно заканчивают тем, что угощают свою станцию ​​мороженым или другими вкусностями.

Он сказал: «Снимать видео наших пожилых парней днем ​​или фотографировать сейчас, и узнать, о чем идет речь». «Таким образом, когда их карьера закончится, они оглянутся назад и скажут:« Я кое-что сделал со своей карьерой ».

«Я также хочу, чтобы их семьи видели, что они делают».

Включая бывшего пожарного, которым он больше всего гордится.

«Это дает им связь с клятвой, в которой они провели 30 лет, и дает им понять, что они не забыли», – сказал Орнелас. «Я хочу, чтобы самый молодой пожарный знал, кто самый старший пожарный на пенсии».

Для Джоани Роу Орнелас имел значение. Ее муж, капитан в отставке Рон Роу, умер от лейкемии в 2012 году. Он проработал в отделении 32 года.

«Большинство людей не осознают, что работа служб быстрого реагирования вызывает стресс», – сказала она. Они видят много травм в своей работе. Мой муж пострадал из-за того, что увидел на своей работе.

«Пожаротушение – это работа, ради которой они живут». Она сказала: «Если я брошу уходить, это грустно». Крис заставил меня почувствовать, что я все еще часть сообщества. Поскольку это поддерживало его связь, это облегчило переход для человека, у которого больше нет мужа, который ходит на работу ”.