Пожарный Лагуна-Бич создает сообщество и признание через кампанию в социальных сетях – The Orange County Register

Инженер Крис Орнелас из пожарной части Лагуна-Бич знает, что работа в пожарной службе – это призвание, а не работа. Это чревато опасностями и постоянными неизвестностями.
По этой причине он посвятил себя тому, чтобы показать сообществу человеческое лицо пожарной службы и рассказать им о том, что это означает. Он создал общественное пространство, чтобы подчеркнуть призывы пожарных или лесные пожары, с которыми они борются, или даже более легкие предметы, такие как уничтожение пожарных за плохую еду и уход из отдела.
С 2014 года Орнелас управляет аккаунтами отдела в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram – он присоединился к подразделению в 2007 году в качестве резервиста.
Он сказал, что социальные сети – это способ, с помощью которого он может построить отношения с сообществом, а также чувство товарищества и принадлежности к тем, кто служит сейчас или служил 30 лет назад.
Недавно 45-летний мужчина был признан коллегами пожарным года на 2020 год.
О наградах, связанных с его достижениями, и особыми проектами, которые он выполняет перед руководством, он сказал: «Признание коллег означает, что вы делаете что-то правильно, и это исходит от них».
На небольшом участке, таком как Laguna Beach, с 36 пожарными, большинство из них берут на себя особые задачи, когда они не реагируют на чрезвычайную ситуацию.
Помимо обновления отдела в социальных сетях, Орнелас обязан поддерживать зажигание пожарных машин и держать в отделе тысячи футов пожарных рукавов.
Он должен вести учет их возраста, проверять их на наличие дефектов и покупать новые пожарные шланги, когда старый выйдет из эксплуатации.
«Это очень важно, – сказал капитан Скотт Дженни, который наблюдает за Орнеласом в пожарной части 4. «Если пожарный шланг исчерпал свой ресурс и выходит из строя, когда вы находитесь в огне, он может быть вредным, если вы находитесь на пути повреждения. Это наш спасательный круг, и мы можем вернуться по нему. Мы все обучены тому, как следовать по нему, если мы не видим».
Орнелас также является историком департамента и именно он объездил студентов и взрослых до начала пандемии коронавируса по четырем городским пожарным частям.
«Его взаимодействие с аудиторией – самое профессиональное в моей жизни», – сказала Дженни. «Дети, которые приходят, он очень щедрый и делает большую работу, рассказывая им о пожарной службе».
Но Орнелас не думает, что это причина, по которой он получил последнее отличие. Он объясняет это своей работой в социальных сетях – даже в выходные дни.
Он сказал, что платформы помогают ему объяснить обществу пожарную службу.
Он сказал: «Люди думают, что когда они слышат сирену, это большая авария, но когда мы переходим к Коду 3, это может быть у кого-то сердечный приступ или инсульт».
Орнелас сказал, что помимо просвещения общественности о пожарной службе, он горд тем, что объединяет новых, действующих и вышедших на пенсию пожарных и их семьи и ведет хронику истории отдела.
«Я делаю много снимков», – сказал он, добавив, что культура огня обычно избегает признания. Те, кто дает интервью для прессы или телевидения, обычно заканчивают тем, что угощают свою станцию мороженым или другими вкусностями.
Он сказал: «Снимать видео наших пожилых парней днем или фотографировать сейчас, и узнать, о чем идет речь». «Таким образом, когда их карьера закончится, они оглянутся назад и скажут:« Я кое-что сделал со своей карьерой ».
«Я также хочу, чтобы их семьи видели, что они делают».
Включая бывшего пожарного, которым он больше всего гордится.
«Это дает им связь с клятвой, в которой они провели 30 лет, и дает им понять, что они не забыли», – сказал Орнелас. «Я хочу, чтобы самый молодой пожарный знал, кто самый старший пожарный на пенсии».
Для Джоани Роу Орнелас имел значение. Ее муж, капитан в отставке Рон Роу, умер от лейкемии в 2012 году. Он проработал в отделении 32 года.
«Большинство людей не осознают, что работа служб быстрого реагирования вызывает стресс», – сказала она. Они видят много травм в своей работе. Мой муж пострадал из-за того, что увидел на своей работе.
«Пожаротушение – это работа, ради которой они живут». Она сказала: «Если я брошу уходить, это грустно». Крис заставил меня почувствовать, что я все еще часть сообщества. Поскольку это поддерживало его связь, это облегчило переход для человека, у которого больше нет мужа, который ходит на работу ”.