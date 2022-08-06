Пожар, вызванный российским обстрелом, уничтожил пшеничные поля в Запорожской области

В Запорожской области правоохранители зафиксировали ущерб, нанесенный вражеским обстрелом инфраструктуре местного акционерного общества и пшеничным плантациям.

относится к Отчет Это сделала Национальная полиция Украины в Запорожской области, передает корреспондент Укринформа.

По данным полиции, российские войска обстреливают Запорожскую область уже два дня подряд.

5 августа 2022 года российские военные выпустили несколько ракет по городу Запорожье. Один из них попал в инфраструктуру. Повреждена часть частного акционерного общества, специализирующегося на техническом обеспечении горных и подземных работ. Российские ракеты поразили производственные склады и трубопроводы.

















Кроме того, российские войска продолжают уничтожать посевные поля в Васильевском районе. Полиция зафиксировала обстрел противником нескольких полей в Объединенной районной громаде Степногорска. Огнем уничтожено более 70 га посевов озимой пшеницы.

Некоторые жилые дома и прилегающие территории в Болохском районе попали под огонь противника. От русских снарядов в толще грунта остались глубокие воронки. Осколки ракет также повредили частные дома и жилые дома.

МК