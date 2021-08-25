Показан считыватель отпечатков пальцев под экраном для Pixel 6

У Pixel 6 Pro, скорее всего, будет датчик отпечатков пальцев под экраном. рисунок : браузер гугл

Мы уже знаем, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro уже в пути. Мы знаем о отремонтированный Тензорный процессор, способный переводить на другой язык в реальном времени и быстро редактировать изображения с высоким разрешением. Google тоже подтвержденный Он добавит под экран дактилоскопический датчик, аналогичный тому, который недавно появился в Samsung Galaxy Z Fold 3. И теперь мы знаем, как будет выглядеть датчик отпечатков пальцев – вроде того.

Хироши Локхаймер, старший вице-президент Android, убедился, что твитнуть Похоже, он был отправлен по ошибке Снимок экрана, где датчик отпечатков пальцев будет встроен на лицевую панель Pixel. Непонятно, какой пиксель Модель, из которой на самом деле сделан снимок экрана, но при более внимательном рассмотрении говорит, что 1440 x Разрешение экрана 3200, что похоже на Грядущий Pixel 6 Pro.

Что касается датчика отпечатков пальцев под дисплеем, он, кажется, расположен чуть ниже центральной линии, что делает его доступным как для правого, так и для левого большого пальца. Один из гидов сказал Похоже, что он находится примерно в том же месте, где он был размещен. Galaxy S21 Ultra.

Lockheimer, похоже, изначально опубликовал фотографию как дань уважения новому материал вы стили, прибывающие в Android 12. Следующая версия Android извлечет цветовую палитру из ваших обоев и автоматически применит ее к типографике и другим системным элементам для придания динамичного вида. Android 12 в настоящее время находится в стадии публичной бета-версии. Недавно он достиг стабильности платформы, поэтому API и поведение системы окончательно доработаны – и он достаточно стабилен, чтобы работать на неизданном устройстве, таком как Pixel 6 Pro.

Ожидается, что телефоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут официально анонсированы в ближайшие месяцы. Мы уже Вы знаете, как это будет выглядеть. На этот раз Google выбрал трехцветную эстетику, вместо этого из цветовой палитры мы видели в Последние несколько поколений пикселей . Мы также знаем, что будет «полоска камеры» с большим количеством объективов, включая широкоугольную и сверхширокоугольную камеру. они были поощрять Судя по тому, что мы видели до сих пор, утечки и слухи о Pixel обязательно добавят к ажиотажу.