Пока Россия отвлекается, конфликты сотрясают Нагорный Карабах — ПОЛИТИКА

НАКОРНО-КАРБАК — Одинокий азербайджанский солдат стоит на скалистом выступе в предгорьях Нагорного Карабаха, оспариваемого региона внутри страны, который некоторое время — если не дольше — оставался стабильным в условиях прекращения огня при посредничестве России.

Позади него, вдалеке виден город Степанакерт, находящийся в международно признанных границах Азербайджана, но управляемый армянским большинством как столица Нагорного Карабаха.

«Горы можно фотографировать, но не это», — говорит он, опуская автомат Калашникова и указывая на замаскированный наблюдательный пункт с видом на долину.

Преобладает напряженная обстановка. В среду Азербайджан объявил о начале нового наступления под названием «Операция месть» против войск, лояльных проармянской администрации, которая правит Степанакертом как «Республикой Арцах».

Обвинив сепаратистов в нападении первыми, азербайджанский солдат погиб, а вооруженные силы страны захватили несколько стратегических высот, в результате чего, как сообщается, погибли двое армян.

Ожесточенные бои вспыхнули в районе, находящемся под защитой российских миротворцев, дислоцированных в условиях режима прекращения огня, что положило конец быстрой, но кровопролитной войне в Нагорном Карабахе в 2020 году. Обе стороны приветствовали сделку как гарантию стабильности и безопасности. Но по мере того, как Москва все больше вовлекается в оккупацию Украины, ее приверженность региону ставится под вопрос.

Сообщается, что Кремль отправил некоторых из своих самых опытных миротворцев обратно в Украину. Вместо этого молодые солдаты теперь дежурят на аванпостах в горах, чтобы служить буфером против провокаций. Внутри страны репутация России была запятнана.

Кегам Степанян, российский уполномоченный по правам человека в Степанакерте, заявил, что Азербайджан не наказывает его за нарушение режима прекращения огня, а что страна «пользуется ситуацией».

Это не так, возражают азербайджанские СМИ. Россию обвиняют в том, что она фактически поддерживает проармянские силы в Стефанакерте и даже создает запасы оружия для сепаратистов.

ЕС недавно попытался вмешаться в дипломатическую брешь, представляя себя легитимным посредником. Но без значительного присутствия ЕС на местах он не в состоянии обеспечить соблюдение условий прекращения огня.

Внезапно из-за Нагорного Карабаха снова вспыхивает война.

сбивчивое дыхание

Недавние вспышки были сосредоточены на споре о Лачинском коридоре, единственной дороге, соединяющей Армению и Степанагерт.

По условиям перемирия 2020 года Армения обязалась построить новую дорогу через этот район в обход еще двух городов, что позволит стране установить над ними больший контроль. После этого силы Степанакерта отступят, и Азербайджан восстановит контроль над деревнями, через которые он пройдет.

Недавние вспышки были сосредоточены на споре о Лачинском коридоре, единственной дороге, соединяющей Армению и Степанакерт | Андрей Бородулин/AFP через Getty Images

Однако стороны, похоже, по-разному интерпретируют соглашение.

Об этом в среду заявил председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян. сказал Журналисты говорят, что требование закрыть Лачинский коридор является «незаконным» и «план еще не согласован».

Отвечая в четверг, высокопоставленный азербайджанский чиновник в Карабахском экономическом районе Арас Иманов заявил POLITICO, что «наша проблема в том, что армянская сторона должна завершить альтернативную дорогу». По его словам, «если они хотят избежать конфликта, они должны соблюдать соглашения, которые у них с нами».

Через несколько часов после начала операции «Месть» Армения отвергла обвинения в несоблюдении соглашения. утверждает Новая дорога находится в стадии строительства и будет завершена весной.

Уполномоченный по правам человека в Стефанакерте Стефанян заявил, что Азербайджан пытается упреждающе вытеснить армян из существующего коридора, добавив, что соглашение дает Армении три года на прокладку альтернативной дороги.

«Прекращение огня действительно находится под угрозой, и ситуация может выйти из-под контроля в любой момент», — сказал он.

Иманов парировал, отрицая, что прекращение огня находится под угрозой: «Если мы действительно хотим войти в эти районы, мы просто войдем в них».

«Влюбленный» ответ

Новая дорога — не единственный вопрос, который стоит на кону.

В более широком смысле Азербайджан называет поддерживаемые Арменией арцахские силы «террористическими организациями», действующими в пределах его границ, утверждая, что соглашение о прекращении огня должно быть отменено или расторгнуто.

В беседе с POLITICO официальный представитель министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов обвинил «незаконную группировку» в открытии огня в ходе последнего столкновения, в результате которого погиб один из их солдат. Этот шаг, по его словам, «предполагает не только возмездие, но и преследование локальных, ограниченных, но важных целей».

И заверил: «Контрмеры будут подавлены».

Однако Стефанакерт настаивает на том, что его силы не связаны условиями соглашения 2020 года, даже если Баку рассматривает их как продолжение армянских вооруженных сил. Среди местных жителей есть опасения, что в случае вывода войск и ввода азербайджанской армии последует кампания этнических чисток.

После подписания мирного соглашения в 2020 году Азербайджан восстановил контроль над семью регионами страны, которые контролировались сепаратистскими силами после окончания первой нагорно-карабахской войны в 1994 году. Тысячи азербайджанцев были перемещены.

После возвращения земель Баку активно реабилитирует азербайджанцев, перемещенных в результате конфликта три десятилетия назад.

Армяне в Степанакерте и его окрестностях теперь опасаются, что их может постичь та же участь, если Азербайджан нацелится на прекращение многолетнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Россия теряет контроль?

Россия по-прежнему регулярно присутствует — физически и в разговорах — в Армении и Азербайджане, бывших членах Советского Союза.

Хотя Москва выполняла функции миротворческих сил в регионе с тех пор, как страна стала полностью независимой, недовольство Кремлем среди местных жителей растет.

Армянская сторона возмущена тем, что Россия мало что сделала для фактического соблюдения режима прекращения огня.

«За последние полтора года, несмотря на присутствие российских миротворческих сил, мы наблюдаем, как Азербайджан продолжает нарушать режим прекращения огня и применять физическую силу против мирных жителей», — заявил степанагертский уполномоченный по правам человека Стефанян.

С азербайджанской стороны многие возлагают вину на Москву за исход соглашения о прекращении огня 1994 года, положившего конец первой нагорно-карабахской войне и оставившего регион под контролем проармянских войск.

Поскольку роль России подвергается сомнению обеими сторонами, ЕС все активнее работает над заполнением пробела. В мае Брюссель принимал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для переговоров о том, как предотвратить будущие конфликты.

После переговоров президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «приоритетом будет продвижение обсуждения будущего мирного соглашения и устранение коренных причин конфликта».

В Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры о том, как избежать будущих конфликтов с Россией | Франсуа Вальшардс/AFP через Getty Images

Но в ЕС нет армии для поддержания мира.

В то же время Запад все чаще обращается к Азербайджану за энергией, чтобы уйти от российского ископаемого топлива.

Президент Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен, посетившая Баку в прошлом месяце, подписала с Алиевым меморандум о взаимопонимании в рамках усилий по получению доступа к огромным запасам природного газа страны.

В преддверии соглашения Стефанакерт указал на предыдущее осуждение ЕС Азербайджана за его «политику уничтожения и отрицания армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него» и призвал его настаивать на положениях соглашения, которые помогут ему сохранить статус. кво. Однако в конце таких слов не было добавлено.

В заявлении, сделанном в среду, Тойво Клаар, специальный представитель ЕС на Южном Кавказе, призвал «углубить свое участие в мирных процессах» и помочь «перевернуть страницу десятилетий конфликта».

Но такие дипломатические разговоры надуманы на фоне тлеющего конфликта в предгорьях Нагорного Карабаха.