Поклонники Дейзи недовольны новым обновлением Mario Golf: Super Rush

Ранее на этой неделе Nintendo выпустила крупное обновление для последней версии Switch. Марио Гольф: Супер Раш.

Как вы уже видели в Полные примечания к патчу, версия 2.0.0 Добавляет Toadette в качестве нового персонажа, New Donk City в качестве нового уровня и рейтингового режима. Есть также ряд общих изменений, и есть одно, которое не нравится некоторым поклонникам Дейзи.

Вы больше не говорите «что угодно», когда загоняете телегу в яму. Теперь он был изменен на “Бу”. Следующий твит, посвященный этому изменению, получил более 4000 лайков:

Встраивать твит Nintendo удалила Дейзи, сказав «что угодно» и изменив его на «ооооооо», – это очень странно. Как будто кто-то из команды разозлился из-за того, что она показала хоть на йоту дерзости? Был ли еще много характера?

Вот как этот новый шрифт выглядит по сравнению со старым:

В одном из ответов на оригинальный твит шутили о том, что «Nintendo боится мощи Sass Daisy». пока Многие другие поклонники Дейзи Я также чувствую, что это шаг назад к личности персонажа.

Вы сами заметили это изменение? Как вы к этому относитесь? Как обычно, оставьте свои мысли ниже.