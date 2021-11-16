Поклонники любят многопользовательский режим Halo Infinite, но ненавидят его боевую карту

Скриншот : Microsoft / Kotaku

Вы только что выиграли большой матч Big Team Battle Slayer? Сокрушить кучу спартанцев пылающим черепом в Oddball? Захватите множество целей в Total Control, поставьте на доску большие числа, чтобы их увидели все ваши друзья по PVP? бесконечная аураБоевые карты не беспокоят. Он тебя не видит. Извините, вам нет баллов.

В Внезапное гибкое высвобождение из бесконечная аураМногопользовательский режим начал бурно: вчера вечером только в Steam было опубликовано более 200000 отзывов, и он получил широкое признание благодаря своему чувству, уравновешенности и веселью. Однако боевой пропуск может быть единственным исключением. Это определенно самый большой. Это потому, что, в отличие от всех других боевых приемов, к которым игроки привыкли, прогресс в нем бесконечная аураСтрого при условии выполнения задач. В то время как другие игры вознаграждают вас за то, что вы просто играете, последние игры 343 Industries превращают вас в совершенно загадочные и неестественные подвиги, такие как «Убейте 15 вражеских спартанцев из пистолета-кореша в PvP.. «

Игроки сталкиваются с ежедневными и еженедельными задачами, над которыми нужно работать во время каждой сессии. Большая часть опыта поступает из еженедельных изданий, которые, если их объединить, предлагают около пяти уровней прогресса в боевом пропуске. Некоторые из них просты, например, выигрышные матчи в определенных режимах. Остальные — не более чем рутинная работа. Нет ничего плохого в том, чтобы «убить пять вражеских спартанцев, сравняв их с репульсором в режиме PvP», но полное оснащение этих задач отнимает у вас просто удовольствие от игры. Привет.

В результате вы можете получить отличный раунд Capture The Flag, перехитрить своих противников с помощью последнего грабежа траншеи в сверхурочное время и почти не увидеть, как счетчик опыта вашего боевого прохода ползет вперед. Потребовалось всего несколько спичек, чтобы что-то застряло глубоко в ящеричной части мозга игрока, чтобы начать кричать от боли. я не одинок. единодушие в. Это потрясающе дерьмо сосать.

Скриншот : Microsoft

Текущая система скупа, и ее трудно отделить от того факта, что в качестве автономного режима free-to-play она бесконечная аураМультиплеер полностью поддерживается микротранзакциями. Вы, конечно, можете обновить свой боевой пропуск, просто проведя пальцем по кредитной карте (вам все равно придется это сделать, если вам нужен премиум-уровень, включающий полный список сезонных наград). бесконечная аураПредполагается, что сезон открытия продлится до мая, поэтому сейчас измельчение кажется медленным.

Но если отвлечься от экономики, эта текущая установка неинтересна. Большинство игр нашли способ сделать еженедельные испытания более полезным, чем краеугольным камнем их прогресса. Многие из них уже установили экранный уровень по окончании матча. Call of Duty: War ZoneЭкран наград может быть чрезмерным, но это определенно лучше, чем суровый салют. бесконечная аура В настоящее время отправляется. Конец этих матчей больше не похож на Рождество, но больше похоже на то, что мой покойный дедушка-иммигрант из Польши подарил мне четыре четверти своих древесных листьев только для того, чтобы вернуть их, потому что он намеревался дать мне пятак. Вы приходите в Big Team Battle за множеством вещей, но уроки тяжелой работы и экономии не относятся к их числу.

343 отрасли промышленности снова выдвинули эту критику в течение Предыдущие испытательные полеты, обещая, что система будет продолжать развиваться. «Мы слышали от сообщества о том, что нам нужны дополнительные возможности для развития, включая такие вещи, как подача« Match XP »для боевого пропуска и полностью отдельная и растущая система, позволяющая зарабатывать 152 SAR в месяц. Halo 5: Стражи,» команда написал в сентябре. «Расширение многопользовательских предложений — это то, что команда активно изучает, и мы с нетерпением ждем продолжения развития этого опыта в будущих сезонах после запуска».

Хорошие новости. Было бы лучше, если бы до будущих сезонов не осталось полгода.