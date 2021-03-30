Поклонники Cyberpunk 2077 показывают, что игра по-прежнему полна ошибок, несмотря на серьезное исправление

Прошло чуть более трех месяцев с момента катастрофического запуска Киберпанк 2077, Долгожданный открытый мир CD Projekt Red с Киану Ривзом в главной роли. За это время польская студия выпустила несколько обновлений игры, в том числе два основных обновления. Исправление от 1.2 марта Все нацелено на Amnesty International Police, На мелкие, но забавные ошибки, вроде опечаток. В Список исправлений Длинная. Но судя по тому, чем делятся многие пользователи Twitch и YouTubers после исправления, это выглядит так Киберпанк 2077 Это все еще выглядит круто.

Немедленно, Большинство лучших клипов Twitch в игре Происходит из недавней трансляции Vinesauce, где персонаж демонстрирует ряд остаточных подвигов. Самый распространенный тип ошибки, который часто появляется в социальных сетях, связан с появляющимися автомобилями. Когда игроки вызывают раунд, игра порождает все транспортные средства в одном месте, что иногда приводит к полному хаосу, когда автомобили сталкиваются друг с другом, или игра изо всех сил пытается доставить много вещей одновременно. Также, кажется, есть ряд Физическая суета, По другим роликам из стрима.

Судя по всему, во время вождения все еще потерпели травмы или заблудились. В одном видео на YouTube, загруженном Кевдуит, Игрок бросает гранату вдаль, заставляя всех NPC в унисон выйти из машины. Затем он на долю секунды отводит взгляд, и все эти люди растворяются в воздухе. Это лишь некоторые из проблем, которые были отмечены в почти четырехминутном видео.

Те же кадры также показывают, что полиция еще не на хорошем уровне – иногда они убивают игрока на месте, иногда они не в центре погони, а иногда они полностью игнорируют преступления, происходящие прямо перед ними. . Точно так же другие вращающиеся в данный момент клипы не очень позитивно окрашивают игру. Простые вещи, например Осмотр достопримечательностей, По-прежнему не работает должным образом, по мнению игроков, пытающихся установить патч.

В местах Как Reddit И ТвиттерЕсть сообщения о том, что игра загружается медленнее, чем раньше, хотя производительность зависит от платформы. Но даже сейчас некоторые задаются вопросом, стоит ли возвращаться к игре, которую все еще можно было бы считать отключенной, или стоит ли это делать. Получать возврат. На момент написания этой статьи Киберпанк 2077 Он по-прежнему недоступен в PlayStation Store. После исключения из списка в конце 2020 г..

В январе CD Projekt Red представила дорожную карту для Киберпанк 2077И что конкретно Для игры пронумерованы два места.. В то время как проблемная ролевая игра будет продолжать получать неуказанные настройки и исправления в течение года, в соответствии с дорожной картой, разработчик также сосредоточится на разработке бесплатных обновлений DLC следующего поколения. Надеюсь, грядущие изменения сделают больше, чем просто помешают полученному опыту. Было продано миллионы копий Несмотря на споры.

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