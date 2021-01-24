Поклонники Mortal Kombat и Injustice пришли в неистовство спекулянтов после твита разработчика NRS

Новый твит от разработчика NetherRealm Studios Смертельная битва И несправедливость Массы сердятся на спекуляции. С момента запуска Mortal Kombat 11 Окончательный Еще в ноябре в NetherRealm Studios было тихо. Вместо этого молчания ходили слухи и «утечки», указывающие на то, что в этом году в вышеупомянутую игру прибудет больше персонажей DLC, но пока это всего лишь слухи и утечки. в то же время, Есть основания полагать Несправедливость 3 Будет раскрыто (и выпущено) очень скоро. Другими словами, шумиха становится все больше, и недавно главный аниматор игры Энди Сенесак использовал эту шумиху в своем новом сообщении в Twitter.

Перейдя на Twitter на этой неделе, Сенесак сообщил, что он и его команда вернулись в студию, чтобы запечатлеть движение пыли с оборудования после того, как пандемия несколько месяцев не позволяла им находиться в студии. Кроме того, он использует #WhatsInStore, за которым следует продуманный смайлик. Естественно, комбинация этих двух отправила оба несправедливость И Смертельная битва Поклонники рассуждают по кроличьей норе.

Сенесак явно что-то здесь беспокоит, но нет никакого реального намека на то, что его беспокоит. Несколько Смертельная битва Поклонники указали, что Сенесак носит Смертельная битва Рубашка, которая, в свою очередь, указывает на это Mk Связано, но это довольно большая натяжка.

Конечно, вполне возможно, что это тоже не так. Несправедливость 3 или же Мортал Комбат 11 DLC, но что-то менее захватывающее, например Мортал Комбат 11 Скины фильмов.

К сожалению, мы сейчас в одной лодке Смертельная битва И несправедливость Поклонники, а это значит, что у нас нет ничего, кроме предположений.

Если бы у Senesac, NetherRealm Studios, WB Games или у кого-либо еще, связанного с вышеупомянутыми франшизами, было больше волнения или информации, мы бы обязательно обновили историю соответствующим образом. Между тем, не стесняйтесь оставлять комментарии, рассказывающие нам, что вы думаете, или, в качестве альтернативы, отправьте мне сообщение в Twitter. Ха-ха-ха Говорить обо всем смертельный КомбатИ несправедливостьИ игры. Что вы здесь думаете о домогательствах?

До того как , Династия.