‘Ползание’: фильм ужасов, чуть не убивший Клауса Кински

«Вы не можете надеяться на руководство [Klaus] Кински ” ползатьСтарший визажист Джон Волич однажды сказано О главном герое малобюджетного фильма ужасов 1986 года: «Это можно только задокументировать». Справедливости ради стоит сказать, что коллеги Кински и члены съемочной группы узнали это на собственном горьком опыте. Фактически, раздутое поведение немецкого актера на съемочной площадке было настолько непримиримо враждебным, что одному продюсеру пришла в голову идея, которая гарантировала, что он больше никогда не сможет вызвать такой ужас: отбиваться.

Кински непреднамеренно сорвал слушания до того, как его сняли в «Грязном слэшере», вышедшем 35 лет назад. Сценарист / режиссер Дэвид Шмуллеркукольный мастер) Изначально он намеревался быть своим монстром A Проблемный ветеран Вьетнама Что превращает его чердак во временный лагерь для военнопленных. Но Чарльз Бэнд, исполнительный продюсер фильма, не думал, что зрители хорошо отреагируют на роман с такой относительно недавней историей. Вместо этого он предположил, что злодей был нацистом. И кто может лучше сыграть этого злодея, чем парень, который на самом деле служил в немецкой армии во время Второй мировой войны?

Клаус Кински арестован

В 1943 году, когда ему было всего 16 лет, Кински был принят на работу в вермахте прежде чем его поймают В конце следующего года британец на второй день работы. В фильме Кински играет коварного помещика Карла Гюнтера, бывшего члена гитлерюгенда, чей отец был казнен за свои преступления в концентрационном лагере Дахау.

Кински не привыкать к персонажам, отражающим его прошлое. в 1961 г. мертвые глаза в ЛондонеОн играл преступника с небольшим раскаянием в чистом зле, которое он совершил по приказу нацистов. Однако Гюнтер, кажется, чувствует настоящую вину за свои корни, регулярно подвергая себя самоповреждениям и даже участвуя в одиночных играх в русскую рулетку, пытаясь утешить своих демонов.

И, конечно же, любая потенциальная симпатия теряется в длинной сцене перед титрами, когда Гюнтер хладнокровно убивает одну из своих женщин-арендаторов – и остается запертым в клетке на глазах у другой. Позже мы также узнаем, что Меджнун был ответственен за 67 милосердных убийств в больнице в Аргентине; Он использует вентиляционные отверстия в своем многоквартирном доме, чтобы удовлетворить свои вуайеристские желания; В нем есть продуманные мины-ловушки, чтобы увеличить количество убитых (есть определенное убийство, которое может заставить вас сидеть на стуле всю жизнь). Те, кто стоят за мнение Получатель франшизы мог делать записи.

лучшие демоны

Кински, похоже, не приходилось углубляться в образ мыслей сумасшедшего сумасшедшего. Не зная о репутации Кински как нарушителя спокойствия, Шмюллер изначально был рад получить в свое распоряжение икону кино. В конце концов, это был человек, который доставил Финальное фото Граф Дракула в Вернер Херцог Вампир Носферату (1979) и работал со всеми, от Дэвида Лина до Серхио Леоне. Его длительные отношения с Херцогом также привели к созданию одного из самых амбициозных европейских фильмов конца 20-го века.

Если бы Шмолер поговорил с Герцогом до того, как он перешел к первому съемочному дню, он мог бы скрываться. Хотя Герцог создал пять классических произведений Arthaus с коллегами-эксцентриками, их отношения, возникшие в то время, когда они были Совместно в пансионате В пятидесятые годы прошлого века – это было постоянно рискованно.

Херцог даже снялся в фильме, 1999 год. дорогой злодей, который задокументировал, как Кински может довести кого-то до предела. Их амазонские приключения были особенно боевыми. Предложил еще один из Перу за бросить актера На съемках 1982 г. Фицкарральдо, а Герцог угрожал Сделай сам Десять лет назад, если бы Кинсуке сдержал свое обещание отказаться от съемок в кино Агирре, гнев божий (К счастью, и для Герцога, и для Кински актер застрял.)

Пожалуйста, убейте мистера Кински!

иметь Один Фильм о том, как ваш персонаж может заставить людей убивать, достаточно вреден. Однако в том же году дорогой злодей Достигнув кинотеатров – за короткие 9 минут, несомненно, более занимательные, чем сам художественный фильм, – он рассказал, что жизни Кински также угрожала опасность во время съемок. ползать.

короткое название Пожалуйста, убейте мистера Кински, названный в честь все более гневных и громких просьб съемочной группы навсегда избавиться от звезды фильма, поскольку Шмоллер в движении вспоминает, как плохо с самого начала вел себя главный (и привлекательный) актер. За первые три дня съемок Кински провел шесть кулачных боев и приостановил производство на 48 часов. Кински также выразил недовольство условиями работа А также Порезы– Два слова, которые регулярно звучат на любой съемочной площадке, – и они настаивали на том, чтобы их снимали постоянно. Также он категорически отказывался произносить какие-либо строки, которые не мог себе представить.

Судя по всему, Шмоллер я сделал Он пытался уволить Кински, но Бэнд так хотел иметь такое прозвище на лейбле, что отказался позволить кому-либо другому занять место актера. Затем еще один продукт (многие считают, что это итальянский Роберто Бесси, хотя это остается неподтвержденным) Я решил, что наиболее жизнеспособным вариантом было удовлетворить требования экипажа и убить Кински, а затем получить деньги по страховке.

Шмолер мудро отверг это несколько крайнее решение, заявив: «Кински был ужасным человеком, но он не заслуживал смерти». Он настаивает на том, что, в отличие от некоторых скептиков, он ничего не преувеличивал в своем путешествии по переулку памяти. «Насколько я понимаю, Кински несет ответственность за все свое« мифотворчество », – сказал Шмуллер. ты глупая овца, блог, посвященный источнику возмущения, в 2011 году.

Бэнд был одним из тех, кто подверг сомнению версию событий Шмуллера. почти В 2016 году идея убийства знаменитости была «самой нелепой сфабрикованной историей». Он, однако, поддержал разговор режиссера о продолжающейся драке, вспомнив момент, когда Кински вошел, сжимая лацкан Шмоллера во время жаркой дискуссии о кадрировании кадра. И в Сказки о ползании, изюминка Blu-ray-релиза фильма 2013 года, Вулич Опишите это Кински «определенно сумасшедший», поскольку он вспоминает панику, которую он однажды испытал после того, как осознал, что немца оставили без оружия.

Диагноз: психически больной.

Возможно, диагноз Волича был недалеко от истины. В 1950 году, через несколько лет после начала своей актерской карьеры, Кински провел три дня в психиатрической больнице после попытки задушить доктора который помогал финансировать его художественные начинания. Позже он был идентифицирован как «умственно неполноценный».

Стоили ли все эти хлопоты? В основном нет.

ползать Он был широко раскритикован после его выпуска, с Лос-Анджелес Таймс Таким образом, «вы, вероятно, потратите лучше 90 минут, ползая по паровым туннелям». Даже у Шмеллера Видимо признал Это не особо хорошие часы.

По иронии судьбы, единственная настоящая похвала, которую получил фильм, была адресована исполнителю главной роли, который Он умер через пять лет внезапный сердечный приступ Независимо от того, знал Кински или нет, ему повезло, что он умер естественной смертью, а не от рук уставшего режиссера, продюсера, актера или коллеги, как многие ранее угрожали.