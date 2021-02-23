Economy

Политические соображения приводят к большим изменениям в политике президента – Orange County Register

23 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

Каждый новый глава партии, отличной от его предшественника, после вступления в должность меняет свою политику. Это особенно верно во внешней политике, где президент может действовать быстро и часто без необходимости действий со стороны Конгресса.

В начале работы новой администрации следует приветствовать переоценку политики. Изменение, вызванное желанием отойти от предыдущей администрации, только по этой причине, может быть неразумным.

Когда президент Дональд Трамп пришел к власти от президента Барака Обамы, он принял множество внешнеполитических решений, которые, казалось, были мотивированы только для того, чтобы повернуть вспять Обаму. Например, исключение Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства, за которое выступал Обама, не имело смысла, потому что это создало вакуум в экономическом лидерстве в Азии, который Китай легко заполняет.

Еще один пример – Парижское соглашение по климату. Это первый шаг в международном сотрудничестве в области изменения климата, практически беззубый и неспособный нанести ущерб экономическим интересам США, и это якобы была причиной того, что Трамп вывел из него Америку. Если бы мы остались в эпоху Трампа, Америка могла бы повлиять на ее направление, надеюсь, практическим путем. Однако Трамп осторожно отверг главную экологическую политику Обамы, поэтому я покинул Америку.

Сегодня президент Джо Байден рискует совершить ту же ошибку: по иронии судьбы, президенту Трампу подражают, принимая внешнеполитические решения, по крайней мере частично, из мотива, чтобы показать, насколько он отличается от своего предшественника. Трамп объявил, что «Америка превыше всего». Байден объявил в пятницу, что «Америка вернулась!» На Мюнхенскую конференцию по безопасности, пообещав защищать союзников Америки без оглядки на интересы Америки, которые он назвал «сделками» или «захватами». Его тон напомнил нам президента Джона Ф. Кеннеди, что Америка «заплатит любую цену, понесет любое бремя, столкнется с любыми трудностями, поддержит любого друга и выступит против любого противника, чтобы обеспечить выживание и успех свободы».

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Драматические слова Джона Кеннеди были подходящими для его времени; Но Байден, возможно, слишком быстро отходил от подхода Трампа к европейским союзникам, когда критиковал его как «сделку». Трамп продемонстрировал мало дипломатических способностей в отношениях с Европой. Однако он не ошибся в том, что он настаивал на том, чтобы государства-члены НАТО тратили 2% своего ВВП на оборону, которые все они теоретически обещали выплатить; Таким образом, снижается часть бремени, которое ложится на Америку как на крупнейшего участника НАТО – 3,87% ВВП.

У Германии сильная экономика. Мелкие 1,57% почти оскорбительны, и президент Трамп был прав, когда позвонил канцлеру Ангеле Меркель по этому поводу. Канада на 1,45% хуже. Из-за давления Трампа страны НАТО потратят к концу 2024 года на 400 миллиардов долларов больше, чем они потратили, когда Трамп вступил в должность – если партнеры по НАТО выполнят обещания, данные Трампом и не отступятся в ответ на предложение Байдена о том, что не будет последствия отступничества.

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