Полиция арестовала всех участников форума российской оппозиции

МОСКВА. Полиция Москвы арестовала около 200 человек, которые приняли участие в форуме независимых членов муниципальных советов в субботу, что было сделано на фоне многостороннего подавления инакомыслия со стороны российских властей.

Милиция появилась на митинге вскоре после его открытия в одной из московских гостиниц и сообщила, что все участники будут арестованы за участие в мероприятии, организованном «нежелательной» организацией. Сотрудник милиции, руководивший рейдом, сообщил, что задержанные будут доставлены в отделения милиции и им будут предъявлены обвинения в административном правонарушении.

В заявлении московской полиции говорится, что они решили прекратить митинг, потому что он нарушил ограничения вируса короны, поскольку многие из участников не были в масках. Они сказали, что было арестовано около 200 участников, некоторые из которых предположительно были членами неуказанной «нежелательной» организации.

ОВД-Инфо, независимая группа, отслеживающая аресты и политические репрессии, опубликовала список из более чем 180 арестованных. В их числе Илья Яшин, оппозиционный политик, возглавляющий один из муниципальных районов Москвы. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Руйзманн; И член Моссовета Юлия Галиамина.

Полиция начала освобождать задержанных после того, как они были вызваны в суд за участие в «нежелательной» деятельности организации, что карается штрафом. Неизвестно, сколько человек осталось под стражей в субботу вечером.

«Их цель состояла в том, чтобы запугать людей от участия в политике», – сказал Андрей Пивоваров, политик, участвовавший в организации форума, в видеоклипе, записанном в милицейской машине.

Пивоваров играл ведущую роль в Russia Open, группе, финансируемой добровольным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Ходорковский переехал в Лондон после 10 лет тюремного заключения в России по обвинениям, которые широко рассматриваются как политическая месть за то, что он бросил вызов правлению президента Владимира Путина.

Закон 2015 года предусматривает уголовное наказание за членство в «нежелательных» организациях. Правительство использовало закон, чтобы запретить около 30 групп, в том числе «Открытую Россию».

Предыдущий закон требовал, чтобы НПО, получающие иностранное финансирование и занимающиеся деятельностью, которая в общих чертах описывалась как политическая, регистрировались как «иностранные агенты».

Законы подверглись широкой критике как часть усилий Кремля по подавлению инакомыслия, но российские власти охарактеризовали их как надлежащий ответ на предполагаемые попытки Запада подорвать страну.

Репрессии полиции на субботнем форуме последовали за арестом и тюремным заключением лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Самый стойкий враг президента России Владимира Путина был арестован 17 января по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

В прошлом месяце Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий испытательного срока во время его выздоровления в Германии – обвинения, которые Кремль отклонил как месть. Его арест и заключение вызвали волну протестов по всей России, на которую власти ответили массовыми репрессиями.

Правительство усилило репрессии против оппозиции в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь, поскольку популярность основной поддерживаемой Кремлем партии «Единая Россия» пошла на убыль.

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