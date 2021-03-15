Полиция арестовала участников российского выставочного форума | Нанаймо

«Их цель состояла в том, чтобы отпугнуть людей от участия в политике», – сказал Андрей Пивоваров, политик, участвовавший в организации форума, в видеоролике из полицейского грузовика.

Пивоваров играл ведущую роль в Russia Open, группе, финансируемой добровольным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Ходорковский переехал в Лондон после 10 лет тюремного заключения в России по обвинениям, которые широко рассматриваются как политическая месть за то, что он бросил вызов правлению президента Владимира Путина.

Закон 2015 года предусматривает уголовное наказание за членство в «нежелательных» организациях. Правительство использовало закон, чтобы запретить около 30 групп, в том числе «Открытую Россию».

Предыдущий закон требовал, чтобы НПО, получающие иностранное финансирование и занимающиеся деятельностью, которая в общих чертах описывалась как политическая, регистрировались как «иностранные агенты».

Законы подверглись широкой критике как часть усилий Кремля по подавлению инакомыслия, но российские власти охарактеризовали их как адекватный ответ на предполагаемые попытки Запада подорвать страну.

Репрессии полиции на субботнем форуме последовали за арестом и тюремным заключением лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Самый стойкий враг президента России Владимира Путина был арестован 17 января по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

В прошлом месяце Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий испытательного срока во время его выздоровления в Германии – обвинения, которые Кремль отклонил как месть. Его арест и заключение вызвали волну протестов по всей России, на которую власти ответили массовыми репрессиями.

Правительство усилило репрессии против оппозиции в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь, поскольку популярность основной поддерживаемой Кремлем партии «Единая Россия» пошла на убыль.

Владимир Исаченков, Associated Press