Полиция Гонконга провела рейд в онлайн-новостном агентстве, арестовали 6 человек

ГОНКОНГ (AFP) — В среду полиция Гонконга провела обыск в офисе новостного онлайн-агентства после ареста шести человек за заговор с целью опубликовать крамольную публикацию.

По данным полиции, в обыске приняли участие более 200 офицеров. У них был приказ об изъятии соответствующих материалов прессы в соответствии с Законом о национальной безопасности, принятым в прошлом году.

Полиция сообщила, что эти шестеро были арестованы рано утром в среду в соответствии с Законом о преступлениях колониальной эпохи по обвинению в сговоре с целью публикации подстрекательской брошюры, и что в их домах ведутся обыски.

По данным местной газеты South China Morning Post, полиция арестовала нынешнего и бывшего редактора Stand News, а также четырех бывших членов совета директоров, включая певицу и активистку Дениз Хо и бывшего депутата Маргарет Нг.

В полиции не уточняют, кто задержан.

Рано в среду Stand News разместил в Facebook видео, на котором полицейские в доме своего заместителя редактора Ронсона Чана расследуют предполагаемое преступление. По сообщению South China Morning Post, Чан, который также возглавляет Ассоциацию журналистов Гонконга, не был арестован, но был доставлен на допрос.

Аресты происходят на фоне подавления властями инакомыслия в полуавтономном китайском городе. Во вторник полиция обвинила бывшего издателя газеты Джимми Лая в подстрекательстве к мятежу. Его Apple Daily закрылась после того, как ее активы были заморожены.

Ранее в этом году Stand News заявил, что приостановит подписку и удалит со своего веб-сайта большинство авторских статей и колонок из-за закона о национальной безопасности. Шесть членов совета директоров также вышли из состава компании.

Бенедикт Роджерс, соучредитель и генеральный директор неправительственной организации Hong Kong Watch, сказал, что аресты были «не чем иным, как тотальной атакой на свободу прессы в Гонконге».

«Когда свободная пресса, гарантированная Основным законом Гонконга, классифицируется как« крамольная », это свидетельствует о скорости, с которой этот когда-то большой и открытый международный город превратился в нечто большее, чем полицейское государство», — сказал он.

Аресты в среду последовали за удалением скульптур и других произведений искусства из университетских городков на прошлой неделе. Демократические действия поддержали и увековечили память жертв подавления Китаем демократических демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.