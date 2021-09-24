Полуфиналы PRO Chess League: архиепископы Сент-Луиса и гиды по России в процессе

В четверг, 23 сентября, любителей шахмат по всему миру ждал полуфинал Pro Chess League Arena Royal 2021 года. Многие из вас следят за более ранними этапами соревнований, но не помешает напомнить, что четыре команды, прошедшие отбор в полуфинал, – это епископы Сент-Луиса Арка, индийские йоги, гиды по России и калифорнийские единороги. .

Напоминаем, что формат сегодняшнего матча означает, что каждый игрок будет противостоять друг другу в команде соперника, поэтому у нас было четыре раунда в каждом полуфинале. Любителям шахмат!

Гроссмейстеры Фабиано Каруана, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский и др. Было очень интересно наблюдать за сегодняшним плей-офф.

Посмотрим на действие!

Как посмотреть?

Арена PRO Chess League Arena Royale пройдет с 16 по 24 сентября, и в ней будут разыграны призы на сумму более 100 000 долларов США. Команды последовательно продвигаются по клубным площадкам и турнирам, чтобы в конечном итоге выиграть титул Королевского чемпиона PRO Chess League Arena 2021 года. Игры и комментарии будут транслироваться на Chess.com/tv.

Прямая трансляция финала. Все прямые трансляции смотрите на chess.com/tv

Епископы Сент-Луиса Арка уничтожили индийских йогов

В первом матче епископы Сент-Луиса Арка встретились с индийскими йогами.

Санкт-Петербург Видит Гуджарати, Картикеян Мурали, А. Чидамбарам и Раунак Сатвани. Следует отметить, что команда в целом очень молода, потому что старшему игроку 27 лет, гуджарати, а младшему игроку Сатвани всего 15!

В первом раунде Каруана превзошел Сатвани в своих первых трех победах, а гроссмейстер Линейный Домингес одержал еще одну победу над Мурали за Сент-Луис. Две другие доски сыграли вничью: в частности, он поделился этим вопросом с Чидамбарамом, в то время как гроссмейстер Джеффри Сон и гуджарати также пришли к мирному выводу. Первый раунд для архиепископов закончился со счетом 3: 1!

Гроссмейстер Фабиано Каруана возглавил команду Archbishops с результатом 3,5 / 4. Фото Марии Эмилиановой / chess.com.

В следующем раунде Сент-Луис снова выиграл, победив Карувана Чидамбарам, таким образом победив Сатвани. Когда Картикеян набрал полное очко против Сионга, индийская команда смогла повторить на доске, но итоговый счет не доставил удовольствия йогам 2,5-1,5.

В третьем туре матча архиепископы снова выиграли 2,5: 1,5: на этот раз Карувана набрал целое очко в партии против Картикеяна и обогнал Сеонга Чидамбарама. И снова йоги одержали победу: на этот раз победили гуджарати, поэтому проигрывали очень редко! Давайте посмотрим эту игру:

Хотя исход этого полуфинала уже решен, игрокам еще предстоит сыграть один раунд.

Финальный раунд турнира не принес Йогам никакого облегчения: еще одна победа со счетом 3: 1 для Arch Bishops Сент-Луиса. На этот раз обыграл Картикеяна, при этом Домингес оказался сильнее Чидамбарама. Две другие партии завершились вничью.

Конечно, именно огромная сила Сент-Луиса побеждала в каждом туре полуфинала. Поклонники архиепископа должны поблагодарить Каруану, который привел свою команду к победе со счетом 3,5 / 4, а гроссмейстер Домингес хорошо сыграл с 3/4.

Поклонники йоги, с другой стороны, могут быть впечатлены решением Видита Гуджарати набрать очень приличные 2,5 из 4, не проиграв ни одного матча.

В целом, отличный бой за выход в финал с Сент-Луисом!

Русские ведьмы победили калифорнийских единорогов

Во втором матче полуфинала российские ведьмы встретились с калифорнийскими единорогами.

В первом туре играли следующие матчи: Напомнячи и IM Кристофер У, одна из величайших легенд Америки; Есипенко играл гроссмейстера Александр Портник; Томашевский встретился с гроссмейстером Даниэлем Народицким, и, наконец, Сарана сыграла против гроссмейстера Джорджа Мейера.

Результаты первого тура были несколько необычными: при нормальном счёте 2: 2 все партии завершились вничью, что не часто бывает в быстрых онлайн-матчах.

Однако следующий раунд не был тихим: партии GMS Neptune и Portnik и GMS Томашевский и Мейер завершились спокойно, с двумя другими решающими результатами: Есипенко победил Ю, а Сарана была сильна в поединке с Народицким. В итоге российские гиды выиграли 3: 1.

В третьем раунде турнира Народицкий дал мощный толчок калифорнийской команде и очень расстроился, когда победил претендента на чемпиона мира Нептуна. Давайте посмотрим на эту игру ниже:

Однако российские гиды снова взяли под свой контроль ход матча, ответив двумя победами: Томашевский победил Ю, а Сарана выиграла матч у Портника. Еще 2,5–1,5 у сборной России.

В финальном раунде российские волшебники уже обеспечили себе победу в матче, однако хорошо закончили: три партии были вничью, но Томашевский набрал целое очко против Портника, что привело к очередной победе в 2,5-1,5 раунда и финалу. внешность.

Гроссмейстер Евгений Томашевский набрал 3/4 для российских гидов, вышедших в финал. Фото Марии Эмилиановой / chess.com.

Интересно отметить, что на недавно завершившейся онлайн-олимпиаде ФИДЕ 2021 года Россия в финале встретилась с Соединенными Штатами. Судя по всему, это не могло быть разовым событием, когда американская команда сыграет против России в финале Pro Chess League в пятницу, 24 сентября 2021 года! Разве это не интересная тенденция?

В финале мы увидим еще больше увлекательных шахмат и надеемся, что вам понравится освещение событий!



Связанный: