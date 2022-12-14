Польская рыбная ферма борется с мифом о русской икре

Поскольку Москва занесена в черный список после ее вторжения в Украину, главный производитель икры в Европе хочет раз и навсегда положить конец традиционной ассоциации этого деликатеса с Россией.

«Для большинства людей икра означает Россию, но это уже давно не так», — сказала Агата Лакомец Виница, директор по маркетингу и продажам польского Antoniusz Caviar.

Основанная в северо-восточной деревне Росс, компания является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания класса люкс, произведя в прошлом году 42 тонны черной икры — больше, чем любая компания в Италии или Франции, и почти столько же, сколько в Китае. .

«Раньше у нас были клиенты, которые не могли найти Польшу на карте. Сегодня мы находимся на совершенно другом уровне», — сказал Лакомец-Веница.

Компания экспортирует в основном в Объединенные Арабские Эмираты, США, Францию ​​и Данию, а также снабжает рестораны, отмеченные звездами Мишлен, по всему миру.

Розничные цены колеблются от 1200-2400 евро (1275-2550 долларов США) за икру осетровых рыб и до 8000 евро за икру альбиноса.

Задача, с которой сейчас сталкивается компания и производители по всему миру, — это борьба с «мифом о русской икре».

«Возьмите любую коробку с икрой с надписью «Русская традиция» или «Русский способ», и вы увидите, что в 99% случаев она поступает не из России», — сказал Лакомьяк-Веница.

— Бойкот России —

Традиционно икра производится из икры дикого осетра Каспийского и Черного морей у самых известных производителей России и Ирана.

Но годы перелова и загрязнения сделали осетровых уязвимыми к исчезновению, и теперь они являются охраняемым видом.

Большая часть икры сегодня производится на рыбных фермах и не имеет никакого отношения к России.

Но потребители по-прежнему связывают эти два понятия — это вызов тем, кто больше не хочет покупать в России ради солидарности с Украиной.

«Из-за войны… покупатели спрашивают, откуда взялась икра», — говорит Виктория Юристова-Ростковска, владелица русского магазина под Варшавой.

«Они хотят хорошую икру, но она не может быть российской», — сказала она агентству AFP, добавив, что она была из Германии.

История продолжается

Евросоюз и США запретили российскую икру в рамках своих санкций против Москвы, но купить ее было практически невозможно из-за ограничений, введенных для защиты дикого осетра.

— Аквакультура —

Зеленый и черный ящики с икрой выставлены в витрине.

На этикетке изображен рисунок рыбы, на этикетке написано «малосол» — русское название «малосольная» и название традиционного метода консервирования икры.

Ерыстова-Ростковска сказала, что из-за бойкота российских товаров она изо всех сил пытается оставаться открытой.

«Это больше не выгодно, — сказала она. — Моя прибыль упала на 80 процентов».

Лакомец-Веница, со своей стороны, видит в бойкоте возможность.

«Это возможность показать, что икра больше не из России», — сказала она.

Прошли годы с тех пор, как дикая русская икра стала доступна на международном рынке.

«Каспийское море больше не имеет никакого значения для производства икры», — сказал Марек Шуковски, глава Antonius.

Он добавил, что «подавляющее большинство икры, продаваемой в мире, получено из аквакультуры», в том числе в России.

— Осетр «в отпуске» —

На рыбной ферме Антониуса в Россе тысячи осетров — некоторые из них длиной более метра (трех футов) — плавают в каналах, питаемых чистыми водами близлежащей реки.

Сначала компания выращивала там форель, но из-за изменения климата переключилась на осетровых, предпочитающих более теплые воды.

«Осетры здесь отдыхают, как на Гавайях», — сказал Щуковский.

Икру собирают после того, как рыба достигла зрелости, и весь процесс занимает менее 20 минут.

Рабочие извлекают икру, моют ее, солят, а затем упаковывают в коробку.

На этикетке написано: «Гордо произведено в Польше».

Раньше в него также входило слово «русская» — для обозначения вида рыбы — но теперь будет только «осетровая икра».

«По прямому запросу клиентов мы меняем этикетки, не оставляя места сомнениям», — сказал Лакомьяк-Веника.

бу-амж/рл