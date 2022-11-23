Польский лидер проинформировал о российских пранкёрах, выдававших себя за Макрона | Новости, спорт, вакансии

ВАРШАВА, Польша (AP) – Российские комики, выдававшие себя за президента Франции, обманом заставили президента Польши Анджея Дуду предоставить им конфиденциальную информацию после того, как на прошлой неделе в восточной Польше взорвалась ракета.

В офисе Дуды сегодня подтвердили, что на прошлой неделе он был передан человеку, выдававшему себя за президента Франции Эммануэля Макрона.

В офисе Дуды заявили, что это был один из нескольких международных звонков, которые президент получил в напряженное время 15 ноября, после того как ракета упала на востоке Польши, недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли двое мужчин. Лидеры НАТО и Польши заявили, что ракета, скорее всего, была выпущена украинской системой ПВО, запущенной в ответ на серию российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В ведомстве заявили, что соответствующие службы проверяют, как мошенники попали в «Доду» — уже второй раз. В 2020 году с ним разговаривают, выдавая себя за Генерального секретаря ООН.

В новой записи, размещенной на YouTube российскими шутниками Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Вован и Лексус, можно услышать, как Дуда благодарит человека, которого считают Макроном, за звонок.

Говоря по-английски, Дуда рассказал подробности об инциденте с ракетой, о своих планах добиться консультаций с НАТО и о большой осторожности, чтобы не обострить ситуацию с Россией, которая 24 февраля вторглась в соседнюю Украину.

В течение более семи минут Дуда, по-видимому, сказал звонившему, что президент США Джо Байден не винит Россию в инциденте с ракетой, но президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что это была ракета, выпущенная Россией. Он говорит, что сам «чрезвычайно осторожен», чтобы не обвинять Россию, но что Польша будет добиваться консультаций по вопросам безопасности со всеми своими партнерами по НАТО.

Оппозиционные политики раскритиковали Дуду, обвинив его и его офис в чрезмерной мягкости в отношении безопасности.

Депутат от оппозиционной Левой партии Томас Трела назвал это «позором для спецслужб и всех тех, кто должен проверять, кто позволяет им связываться с верховным лидером».

«Это удар по нашей безопасности и по тому мнению, которое сложилось у наших союзников», — написал Трелла в Twitter.

В июле 2020 года те же российские пранкеры обнародовали запись телефонного разговора с Дудой, на котором Кузнецов представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и лишил президента дара речи вопросами об Украине, России и своем новом переизбрании. . В офисе Дуды также подтвердили подлинность записи. В связи с инцидентом были уволены два сотрудника представительства Польши при ООН.

Мошенники ранее смущали европейских политиков, в том числе Макрона, а затем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также Элтона Джона и принца Гарри подобными ложными звонками.

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