Пол Тэзевелл, модельер, удостоенный премии «Тони и Эмми», является одним из четырех выпускников, назначенных в Попечительский совет UNCSA.

Лауреат премии “Эмми” модельер и Тони Пол Тэзевелл – один из четырех выпускников, назначенных в Попечительский совет UNCSA. Известный дизайнер по свету Альберт Кроуфорд III, танцор и учитель танцев Джеффри Баллок и актриса Рода Гривз были назначены в четверг Советом управляющих Университета Северной Каролины на заседании в Чапел-Хилл.

Они будут исполнять свои обязанности на четырехлетний срок, начинающийся 1 июля, сменив нынешних секретарей, срок полномочий которых истечет.

«Выпускники являются одними из наиболее важных заинтересованных сторон Школы искусств Университета Северной Каролины», – сказал Ральф Уэмбл, председатель Попечительского совета UNCSA. «Крайне важно, чтобы у них был сильный голос в совете директоров. Мы приветствуем этих выдающихся выпускников и надеемся на сотрудничество с ними для достижения миссии и стратегических целей нашего Global Art Institute».

Выпускники являются одними из самых важных заинтересованных сторон Школы искусств Университета Северной Каролины. Очень важно, чтобы у них был сильный голос в совете директоров. Председатель Попечительского совета Ральф Уэмбл

Обладатель премии Тони за «Гамильтон» на Бродвее и премии Эмми за «Волшебник в прямом эфире» на NBC. Тэзевелл (BFA Design & Production ’86) был частым приглашенным художником в Школе дизайна и производства (D&P) и был представителем стартапа университета в 2018 году. Он учредил стипендию на основе заслуг для цветных студентов в D&P. .

Кроуфорд (BFA Design & Production ’97) является лауреатом премии Knight of Illumination, которая считается одним из лучших достижений в области светового дизайна во всем мире. Он вошел в Попечительский совет в качестве представителя ex-officio в 2017 году и станет членом с правом голоса.

Буллок (81-я школа танцев), заведующий танцевальным факультетом Университета Холлинза, в течение 15 лет преподавал на Американском танцевальном фестивале в Дареме, Северная Каролина. Как танцор, он гастролировал по стране и за рубежом с несколькими компаниями, включая Театр танца Северной Каролины (ныне Charlotte Ballet).

Гриффис (BFA Drama ’83) – актриса из Атланты, снявшая более 250 фильмов, телевидения, театра, рекламы и озвучивания. Она снялась в художественных фильмах «Скрытые фигуры», «Невидимая сторона» и «Беглецы присяжных», а также на телевидении в фильмах «Когти», «Остерегайтесь ходячих мертвецов» и «Охотник за разумом».

Подробнее о новых секретаршах

Пол Тэзуэлл Костюмы создавались для бродвейских, региональных театральных, кино-, телевизионных, танцевальных и оперных постановок на протяжении почти 30 лет. Он начал свою карьеру на Бродвее с новаторского мюзикла «Принеси» Da Noise, принеси «Da Funk» режиссера Джорджа К. Вольфа. В последнее время он наиболее известен своей работой с удостоенными наград оригинальными бродвейскими постановками Лин Мануэль Миранда «Гамильтон» и «В горах» режиссера Томаса Кайла. Среди других бродвейских работ: «Не очень горд»; “Фиолетовый” ; «Доктор Живаго»; Мемфис «Кэролайн, или переодеться»; Эйлин стрейч в свободе «Прическа Дэйва, Рассел Симмонс»; Ломбардия И «Магия / Птица». Произведения возрождения включают «Парадное шоу», «Трамвай под названием Желание», «Звезда Иисуса Христа», «Люди и куклы» и «Изюм на солнце».

Пол Тэзуэлл

В Соединенных Штатах и ​​во всем мире Tazewell работал с известными компаниями, такими как Метрополитен-опера, Большой балет, Английская национальная опера, Театр дю Шатле, Публичный театр, Национальный театр Великобритании, Центр Кеннеди, Театр Гатри, Театр Арена, Большой Хьюстон. Опера, Опера Сан-Франциско, Лирическая опера Чикаго и многие другие.

Кредиты включают в себя художественный фильм Тэзвелла “Харриет”. Режиссер Кейси Лемонс, «Гамильтон» Томаса Кайла и еще неизданная «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга. ТВ-кредиты включают оригинальный фильм HBO «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс» с Опрой Уинфри в главной роли и оба фильма «Волшебник в прямом эфире!». И Иисус Христос – суперзвезда, живущая на концерте Для NBC.

Он является лауреатом двух премий Люсиль Лортел, четырех премий Хелен Хейс, стипендии Фонда принцессы Грейс и награды за статую принцессы Грейс. Тэзевелл получил степень магистра иностранных дел в Нью-Йоркском университете, где он также был приглашенным артистом. С 2003 по 2006 год он работал преподавателем в Университете Карнеги-Меллона.

Кроуфорд С 1998 года он занимал должность директора по свету во всемирно известном Американском театре танца Элвина Эйли, проработав почти во всех крупных театрах, центрах исполнительских искусств и оперных театрах на планете. Он побывал в 48 странах и более чем 60 странах, включая важные исторические шоу в России, Китае и Южной Африке. Кроуфорд работал с такими известными хореографами, как Джудит Джеймисон, Роберт Патель, Гарт Фэган, Мэтью Рашинг, Рон Браун, Джордж Фэйсон, Марк Денди, Трей Макинтайр, Кристофер Хаггинс, Хоп Бойкин, Оснелл Дельгадо и Гангви Сантос.

Кроуфорд

Твердо веря в кросс-жанровый дизайн, он основал Arc3design, стремящийся интегрировать его театральную эстетику во все области искусства, архитектуры, танцев, живой музыки, театра, телевещания и организации прямых трансляций. Сотрудники Arc3design поддерживают создание и реализацию более 100 новых проектов каждый год, включая архитектурные инсталляции в Центральной синагоге Нью-Йорка; Новые балетные постановки для Американского театра танца Элвина Эйли и трупп на Гаити, Кубе и Дании; Несколько ужинов в Белом доме для Обамы; Курортные объекты, включая Sea World, Hershey Park и Iberostar Resorts; Различные предложения для основных круизных линий и спортивных развлечений Мэдисон-Сквер-Гарден; И фирменные мероприятия Spotify, Google, Samsung, Intel, Dom Perignon, Lexus и Lamborghini.

Кроуфорд входил в совет директоров световых программ Гилберта Хемсли. Он общался со студентами университетов по всей стране, на Конференции Американского института театральных технологий (USITT), Live Design International (LDI) и в Институте Stagecraft в Лас-Вегасе. Недавно он был основным докладчиком на конференции Electronic Theater Controls CUE в Мэдисоне, штат Висконсин.

Кроуфорд является членом Союза художников-живописцев (США-829) и Международного альянса театрального персонала (местный 635).

Джеффри Н. Поллок Он начал свою исполнительскую карьеру в Театре танцев Северной Каролины и продолжил выступать с Pacific Northwest Ballet (PNB) в Сиэтле, Pittsburgh Ballet Theatre, Hubbard Street Dance Chicago и Sharir + Bustamante DanceWorks в Остине, штат Техас, гастролируя по стране и за рубежом. Репертуар Буллока включал одиночные и главные роли в эклектичной линейке произведений Джорджа Баланчина, Агнес де Милль, Элвина Эйли, Пола Тейлора, Телы Тарп, Даниэля Эсралло, Начо Дуато, Люсинды Чайлдс, Сальваторе Айло, Якова Шрайера, Гленна Тетли и других. Был исполнителем в фильме 1986 года Paramount, Щелкунчик. С PNB и в телешоу 1983 года под названием «Где мечты сначала: школа искусств Северной Каролины».

Джеффри Баллок

Как хореограф, он был номинирован на премию журнала Dance за лучшую хореографию за фильм «Полночь» на фестивале Американского колледжа танца 1996 года в Центре исполнительских искусств Кеннеди. Поллок преподавал в Американской школе танцев (ADF) в течение шести недель и в Школе юных танцоров, а также в ADF / Россия, ADF / Корея и ADF / Монголия. В 2006 году он был назначен директором школы ADF сроком на четыре недели. Он работал консультантом по выезду на места в благотворительном фонде Pew, Dance Advance, расположенном в Филадельфии.

Поллок имеет степень магистра изящных искусств по хореографии Университета Айовы. Он преподавал в Техасском университете в Остине и Университете Айовы, прежде чем присоединиться к танцевальному факультету Университета Холлинза в 2004 году, а в 2009 году стал президентом.

Уроженец Северной Каролины Рода наголенники Она поселилась в доме и сделала карьеру на юго-восточном рынке. Она профессиональная актриса с опытом работы более 40 лет. Гриффис был участником Шекспировского фестиваля в Северной Каролине в течение семи сезонов и совершил поездку по Восточному побережью, чтобы преподавать Шекспира в школах.

Рода наголенники

Она появилась в роли судьи Хоппера в телесериале «Шаг вперед: Высокая вода» на STARZ и в роли агента Рэйни Уэбба в подкасте iHeart «Монстры завтрашнего дня».

В перерывах между актерской работой Гриффис заряжает свои художественные аккумуляторы, обучая актерскому мастерству, сцене и вокалу, а также является заместителем директора факультета изящных искусств в школе Ловетт в Атланте.

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