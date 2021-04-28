Помпео призывает Керри объяснить предполагаемые переговоры с министром иностранных дел Ирана

Бывший министр иностранных дел Майк Помпео Во вторник он сказал, что «разочарован», но не удивлен утверждениями своего предшественника Джона Керри. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник. Операции Израиля в Сирии. Он сказал, что Керри нужно объяснить, что он сказал или чего не сказал.

«Я не был удивлен», – сказал Помпео в интервью Fox News Digital во вторник. Но это напомнило мне, что каждый лидер несет особую ответственность за защиту своей присяги перед конституцией, и когда я услышал, что министр иностранных дел [Javad] Зариф говорит о том, что он узнал об операциях Израиля в Сирии от бывшего госсекретаря США, и это действительно обескуражило ».

Министр иностранных дел Ирана говорит, что Джон Керри рассказал ему об израильских операциях по освещению событий в Сирии

Зариф сказал в просочившемся аудиоклипе, который он получил Газета “Нью-Йорк Таймс И другие, он был удивлен, когда Керри показал, что Израиль атаковал иранские цели в Сирии более 200 раз. Неизвестно, когда произошел предполагаемый разговор.

Керри, занимающий должность специального посланника по вопросам климата в Совете национальной безопасности при президенте Байдене, отрицал передачу Ирану информации о военных операциях Израиля, назвав эти утверждения «однозначно ложными».

Но критики-республиканцы отмечают, что Керри уже давно обвиняется. Формирование задних каналов С иранцами – даже тогда, когда администрация Трампа проводила политику «максимального давления» на Тегеран и выходила из сделки с Ираном, поддержанной Керри.

«Мы знали, что госсекретарь Керри разговаривал с иранцами», – сказал Помпео Fox News. “история.” «Мы знали, что администрация, предыдущая администрация, активно информирует иранцев, смотрите, эту кампанию чрезвычайного давления, которую проводит администрация Трампа, вы можете дождаться, пока она закончится».

Администрация Трампа вышла из сделки с Ираном и ввела несколько санкций против Тегерана. Администрация Байдена заявила, что хочет снова присоединиться к сделке, и прекратила предпринимать усилия, относящиеся к эпохе Трампа, по возобновлению санкций ООН против режима.

Госдепартамент США отказался от этой дискуссии, заявив, что в то время забастовки были достоянием общественности.

«Я хотел бы в целом отметить, что, если я вернусь и посмотрю на сообщения прессы того времени, это точно не было секретом», – заявил в понедельник представитель Госдепартамента, сообщает The Times. «И правительства, которые участвовали, говорили об этом публично, на официальной основе».

Хотя неясно, когда состоялся разговор, Помпео сказал, что комментарии никогда не будут уместными, учитывая, что Иран является основным противником.

Он сказал Fox News Digital, что «график важен с точки зрения рисков, которые он может представлять для израильских операций или операций, проводимых нашими союзниками и друзьями, но в более широком плане нет графика, когда такой подходящий комментарий будет быть сделано “. «Из слов министра иностранных дел Зарифа, безусловно, следует, что расписание предоставило ему информацию до того времени, когда иранцы были способны, или что министерство иностранных дел смогло идентифицировать эти действия».

Джон Керри призывает к расследованию того, что он сказал Ирану

Количество республиканцев Он призвал к расследованию и даже Керри уйти в отставку. Помпео сказал, что для Керри важно хотя бы объяснить, что он сказал и когда. Он напомнил, что Керри ранее говорил, что они с Зариф встречались всего несколько раз, но не сколько раз они разговаривали.

Он сказал: «Он очень четко ответил на количество встреч, которые у них были, и он не упомянул, сколько раз и как часто они разговаривали по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте». «Будет важно понять объем сообщений».

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Помпео также указал, что союзники следят за полемикой, чтобы увидеть, можно ли доверять Соединенным Штатам важную информацию.

«Они смотрят, могут ли они доверять Соединенным Штатам информацию, которую они нам предоставляют», – сказал он в «Истории». «Американцы должны знать, что произошло. Я надеюсь, что секретарь выйдет вперед и объяснит, о чем они говорили, как часто он с ними разговаривал, и что он поделится информацией, которую он может иметь на своих телефонах, и обо всем, что поможет нам понять, о чем секретарь говорил Керри с министром иностранных дел Зарифом ».