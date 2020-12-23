Понтадачо и Лигурия Россия Sanremo Nice C te d’Azur Association чествует Карло Иснарди

Понтадачо. В Институт Иснарди в Понтадачо яЛиберия Россия Ассоциация Сан-Ремо Хороший код де Azure И муниципалитет Понтадио в лице мэра Ильво Кальча, Награда Dr. Карло Иснарди Тот В июле прошлого года он разрешил группе русских художников, приехавших в Лигурию, рисовать в своей компании..

Семья Иснарди, всегда любившая красоту и культуру, разрешила эти культурные мероприятия своей доступностью, поэтому вчера днем ​​они получили этот подарок в качестве подарка. Картина с изображением тысяч оливковых деревьев Он подчеркивает сад, обращенный к сараю Isnardi, смесь искусства и красоты в сочетании с превосходным качеством продукции Isnardi. Картина, подаренная Иснарди, была написана известным русским художником в июле и уже много лет живет в Ницце. Николай Козовский, Самый ценный и известный художник.

Таким образом, спасибо и поздравления Ассоциации Лигурии Россия, доктору Карло Иснерди и его семье, муниципалитету Понтадачо, всем руководителям и мэру. L Поздравляем всех лигурийцев в надежде, что следующий год будет преображен большой и теплой теплотой и что социальные ограничения скоро будут сняты.

Красота спасает мир, искусство питает нашу душу и безмятежность, дает нам возможность снова ценить жизнь и близость людей, которых мы любим, даже после трудностей эпидемии, от тех, кто сейчас далеко. Поздравления Ассоциация Лигурия Россия: С Рождеством, рисование только с надеждой, что следующий год будет по-настоящему мирным и богатым тысячами красок Может дать нашему существованию.