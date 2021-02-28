Пополнение запасов Xbox Series X: как отслеживать акции Xbox в Twitter – и действительно получить их

Ожидается, что воскресенье будет медленным для трекера Twitter, пополняющего запасы Xbox, который работает сверхурочно, чтобы найти консоль Microsoft на складе, но все равно следит за ним, чтобы подготовиться к тому, что может быть загруженным понедельником. Трекер в реальном времени обновляется после того, как Walmart, Target, Best Buy и другие магазины в США обновят свои новые запасы Xbox Series X за 499 долларов, и то же самое верно для Xbox Series S, начиная с 399 долларов.

Потерять его? Следуйте за Xbox Series X, чтобы пополнить запасы Twitter-трека Для всех новых предупреждений о пополнении запасов Xbox. Для нас это самый быстрый способ направлять обновления инвентаризации консоли от Microsoft.

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Пополнение запасов Xbox Series X с ноября 2020 года непредсказуемо, поскольку консоль часто заканчивается в течение нескольких минут после запуска новых запасов во всех магазинах.

Twitter – это то место, где мы начали отслеживать пополнение запасов Xbox Series X – наряду с сложной покупкой Пополнение запасов PS5. Такие магазины, как GameStop, не доставляют людям много уведомлений, и в наши дни консоли исчезают в считанные минуты, если не секунды.

Пополнение запасов Xbox Series X в США

Пополнение запасов Xbox Series S в США

Пополнение запасов Xbox Series X в среду на GameStop ничем не отличалось. Страница была запущена, некоторые люди смогли положить ее в корзину, в то время как другим пришлось обновить страницу, когда красная кнопка стала серой с сообщением «GameStop добавляет новый товар». Это попытка, попробуйте еще раз.

Мы видели официальный магазин Xbox Series X и Series S от Microsoft по понедельникам и вторникам, но он был распродан примерно за три минуты. Это говорит о том, какая конкуренция существует у этих консолей следующего поколения.

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Серия X чрезвычайно мощна и способна играть в 4K, в то время как серия X очень мощна и предлагается по более низкой цене в 200 долларов. Это выгодная сделка по сравнению с тем, что взимают продавцы.

Мы отслеживаем пополнение запасов Xbox Series X и S в Твиттере только потому, что акции движутся так быстро. По слухам, и Target, и Amazon на этой неделе запускают новый инвентарь консолей, но это еще не окупилось.

Мы отслеживаем более десятка американских магазинов: Amazon, Walmart, Target и Best Buy между ними. Так что, даже если вы не получите пополнение запасов Xbox на GameStop сегодня, в США всегда найдется другой магазин, который в конечном итоге будет на складе.