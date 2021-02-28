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Пополнение запасов Xbox Series X: как отслеживать акции Xbox в Twitter – и действительно получить их

28 февраля, 2021
Artem Sokolov

Ожидается, что воскресенье будет медленным для трекера Twitter, пополняющего запасы Xbox, который работает сверхурочно, чтобы найти консоль Microsoft на складе, но все равно следит за ним, чтобы подготовиться к тому, что может быть загруженным понедельником. Трекер в реальном времени обновляется после того, как Walmart, Target, Best Buy и другие магазины в США обновят свои новые запасы Xbox Series X за 499 долларов, и то же самое верно для Xbox Series S, начиная с 399 долларов.

Потерять его? Следуйте за Xbox Series X, чтобы пополнить запасы Twitter-трека Для всех новых предупреждений о пополнении запасов Xbox. Для нас это самый быстрый способ направлять обновления инвентаризации консоли от Microsoft.

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