Портативные игровые чехлы Razer сохранят прохладу ваших пальцев

рисунок : Сканер

Послушайте, я признаю, что потные пальцы даже не входят в число моих 10 главных опасений во время игры, но для тех, кто беспокоится о том, что пот большого пальца может разрушить ваш KDA во время игры. Это электронная игра или Call of Duty: Mobile (????), тогда Razer позаботится о вас.

Razer называет их игровые рукава для пальцев, но посмотрите на фотографию выше, и давайте назовем эту штуку тем, чем она является на самом деле: презервативами для большого пальца.

Razer заявляет, что портативные игровые презервативы за 10 долларов, которые имеют серый цвет с неоново-зелеными бликами и сделаны из смеси нейлона, спандекса и серебряных волокон, «сотканы из высокочувствительных серебряных волокон для лучшего прицеливания и контроля», в то время как «наши дышащие» рукава держат Твои пальцы убийственно холодны в пылу битвы ». Я не уверен, что его пальцы сильно потеют во время игры Это электронная игра, но ладно!

Принципиально, в отличие от типа латексные пальчиковые кровати Вы можете увидеть их в кабинете врача или использовать другие медицинские работники. Игровые презервативы Razer оснащены проводящими серебряными волокнами, чтобы ваш смартфон продолжал распознавать ваш большой палец, «уменьшая трение» и обеспечивая «максимальную точность». Также важно отметить, что, хотя Razer утверждает, что ее игровые защитные устройства совместимы с «большинством портативных игровых устройств», есть вероятность, что рукава могут не работать должным образом на вашем телефоне или могут оказаться бесполезными на старых игровых консолях, таких как Nintendo. 3DS, который основан на резистивном сенсорном экране, а не на более современном емкостном сенсорном экране.

рисунок : Сканер

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Игровой футляр Razer имеет толщину всего 0,8 мм, но это почти наверняка будет небольшой кривой обучения для любого, кто привык к играм. естественный >> прилагательное. Но Razer говорит, что ее презервативы для большого пальца универсальны, что ж, на этом мы остановимся.

Цель рукавов для мобильных игр от Razer – отводить влагу от ваших пальцев, а также дать понять окружающим, что вы не обычный игрок. И хотя рукава из серебристого волокна могут быть бесполезны при игре в игры с консолью или клавиатурой, ничто не мешает вам использовать их во время игры на консолях или в компьютерные игры.

Вы получаете только пару рукавов за упаковку за 10 долларов, поэтому вам может потребоваться купить дополнительную пару, если вы чувствуете необходимость защитить дополнительные номера от опасностей, связанных с влагой во время игры. К сожалению, для людей, обеспокоенных возможностью пота ладоней на захват, вам, возможно, придется поискать в другом месте. Но послушайте, может быть, Razer проверит воду, прежде чем в будущем делать полноценные игровые перчатки.