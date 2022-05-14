Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

Администрация Байдена призывает международные банки не помогать России уклоняться от санкций, предупреждая, что компании рискуют потерять доступ к рынкам в США и Европе, если будут поддерживать российские компании или олигархов, столкнувшихся с финансовыми трудностями в результате войны на Украине.

Предупреждение высокопоставленного чиновника министерства финансов подчеркивает усилия США по оказанию давления на российскую экономику с помощью финансовой мощи США и подчеркивает общественное мнение о том, что администрация Байдена использует свою способность вводить санкции, стремясь изолировать Россию от мировой экономики.

На закрытых встречах в пятницу с представителями международных банков в Нью-Йорке заместитель министра финансов Адевал Адимо обрисовал последствия оказания помощи русским в обходе санкций. Он отметил «положение о материальной поддержке», которое гласит, что даже если финансовое учреждение базируется в стране, которая не ввела санкции против России, компания все равно может столкнуться с последствиями нарушения американских или европейских ограничений, включая выход из этих финансовых ограничений. . системы.

«Если вы оказываете материальную поддержку физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, мы можем расширить наш режим санкций для вас и использовать наши инструменты для судебного преследования вас», — сказал г-н Адимо в интервью в пятницу. «Я хочу четко разъяснить этим учреждениям, которые базируются, и другим странам, которые, возможно, не приняли санкционных мер: Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры готовы действовать, если они будут делать что-то, что нарушает наши санкции».

Администрация Байдена ввела радикальные ограничения в отношении российских финансовых учреждений, олигархии и ее центрального банка. координировал свои действия с союзниками в Европе и Азии по устранению уклонения от санкций; Частью этих усилий было прямое предупреждение иностранным банкам.

В совещании приняли участие финансовые учреждения из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады, и оно было организовано Институтом международных банкиров.

Г-н Адемо сказал, что американские банки стремились избежать нарушения санкций США, но российские лица и компании стремились создать трастовые фонды и использовать доверенных лиц в качестве альтернативы. Он также указал компании, которые могли бы оказать поддержку попавшим под санкции олигархам, пытающимся перевести свои яхты в другие порты, чтобы избежать ареста.

Большинство юрисдикций соблюдают санкции, но некоторые, например Объединенные Арабские Эмираты, продолжают предоставлять убежище для российских активов. Яхты многих российских олигархов Пришвартовался в Дубае.

«Вы видели, как несколько российских яхт покидают порты стран, которые расширили свои санкции на страны, которые этого не сделали», — сказал г-н Адимо. «Мы хотим разъяснить людям, что если вы являетесь финансовым учреждением, и у вас есть бизнес, который является клиентом, оказывающим материальную поддержку одной из этих яхт, то вы, этот бизнес, можете быть предметом нашего предоставления материалов. поддерживать.»

Ссылаясь на свое письмо иностранным банкам, он добавил: «Вы должны убедиться, что вы не только следите за тем, чтобы вы отслеживали потоки в ваше финансовое учреждение, но вы также должны помочь, напомнив компаниям, которые вы поддерживаете, что они , тоже не хотят, чтобы они оказывали материальную поддержку российским олигархам или тоже российским компаниям.

Банки и финансовые учреждения по всему миру борются за то, чтобы оставаться в соответствии с новой волной санкций против России.

Citigroup, крупнейший банк США в России, в котором работает около 3000 сотрудников, ведет «активный диалог» о продаже своего потребительского бизнеса российским коммерческим банкам, заявила ее генеральный директор Джейн Фрейзер. скажи Блумбергу Этот месяц.

Citigroup сократила свою долю в России до 7,9 млрд долларов в марте по сравнению с 9,8 млрд долларов в конце прошлого года. По депозиту. «Вооружение финансовых услуг — очень, очень большое дело», Миссис Фрейзер сказала На конференции этого месяца. Она сказала, что ожидает фрагментации глобальных потоков капитала, поскольку страны разрабатывают новые финансовые системы, чтобы избежать чрезмерной зависимости от западных компаний.

Иностранные банки с операциями в США могут оказаться в ловушке между противоречивыми требованиями. В некоторых случаях санкции США вынуждали их сокращать старых клиентов. Те, кто сопротивлялся, узнали, насколько серьезно власти относятся к отслеживанию нарушителей и наложению на них крупных штрафов.

В 2019 году, например, Британский банк Standard Chartered выплатила $1,1 млрд Урегулировать дела, возбужденные Министерством юстиции, казначейства и государственного банковского надзора Нью-Йорка и прокуратурой в отношении операций, совершенных им на Кубу, в Сирию, Иран и Судан в нарушение санкций США. Двумя годами ранее Deutsche Bank выплатил $630 млн после ареста. Помогаем российским инвесторам украсть 10 миллиардов долларов в западных финансовых центрах. Международные гиганты HSBC и BNP Paribas также заплатили миллиарды долларов за последние 10 лет для урегулирования дел о нарушении санкций.

Потому что это Нгуен Участие в подготовке отчетов.