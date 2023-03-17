«Содействие самодостаточности»: премьер-министр Моди приветствует одобрение заявок на сумму более 70 500 крор рупий в оборонном секторе Премьер-министр Нарендра Моди приветствовал одобрение предложений на сумму более 70 500 крор в оборонном секторе как «стимул к уверенности в себе», что, по его словам, является подтверждением веры в индийский талант.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: ED расследует 3 места в Махараштре по делу о мошенничестве, связанном с главным министром Авасом Йоджаной. Управление правоприменения проводит проверки в трех местах в Чатрапати Самфаджи Нагар, штат Махараштра, по делу о мошенничестве в отношении главного министра Аваса Йоджаны, сообщает информационное агентство ANI.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В ПРЯМОМ ПРЯМОМ ВРЕМЕНИ: Утечка документов на ассамском языке Несколько дней спустя Утечки документов 10-го класса, образование Ассама говорит минимум По словам министра образования Ассама доктора Раноджа Беджу, через несколько дней после того, как в сеть просочилась анкета с вопросами по общей науке по главе 10, также просочилась анкета с вопросами по ассамскому языку, сообщает информационное агентство ANI. Он добавляет, что экзамен по всем предметам современного языка хинди (MIL), включая английский язык (IL) от HSLC, запланированный на 18 марта, будет перенесен.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В ПРЯМОЙ ЭФИР: Тело женщины найдено в пластиковой бочке на железнодорожной станции SMVT в Бангалоре. Тело неизвестной женщины было обнаружено в пластиковой бочке, которая была обнаружена прошлой ночью на железнодорожной станции СМВТ, сообщает информационное агентство АНИ. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, на которых три человека несут и оставляют барабан на вокзале. «Тело было найдено в бочках в Бангалоре | Один из навабов вместе с 7 другими убили женщину. Они сломали жертве ноги, чтобы убедиться, что тело поместится в бочке, и запечатали ее. Четыре человека отвезли бочку на железнодорожную станцию. Наваб был недоволен женитьбой своего брата на жертве», — сказал С.К. Сумьялата, наблюдатель за GRP, которого цитирует ANI. READ Кремль заявляет, что Россия участвует в острой конкуренции за ученых - науку и космос

Польша отправила 4 МиГ-29 в Украину на фоне боя с российскими войсками под Бахмутом: отчет Польша заявила, что отправит четыре истребителя МиГ-29 в Украину в ближайшие дни, поскольку она противостоит украинским и российским силам за пределами города Пахмут, сообщает Reuters.

Последние новости в прямом эфире: Новая Зеландия запрещает использование TikTok на устройствах, выданных депутатам По словам официальных лиц, Новая Зеландия запрещает использование китайского приложения для социальных сетей TikTok на устройствах, выданных членам парламента. Это последняя страна, которая выразила обеспокоенность по поводу безопасности TikTok, сообщает AFP. TikTok будет заблокирован на устройствах, имеющих доступ к парламентской сети, с 31 марта.

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Индия принимает сегодня в Варанаси встречу министров туризма Шанхайской организации сотрудничества.

Индия примет встречу министров туризма Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 17 по 18 марта в Каши (Варанаси), который был определен в качестве первой культурной столицы Шанхайской организации сотрудничества. Индия является нынешним председателем Шанхайской организации сотрудничества. В сообщении Минтуризма говорится, что в ходе встречи министров туризма будет принят совместный план действий по развитию сотрудничества в сфере туризма между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Второму совещанию группы экспертов по туризму будет предшествовать заседание рабочей группы экспертов по туризму, которое состоится 14-15 марта. В ходе встречи высокопоставленные лица обсудят и доработают план совместной работы перед его принятием на встрече министров туризма ШОС 17 марта.

«План совместных действий, который будет обсуждаться в ходе второго заседания Рабочей группы ЭРГ, будет включать меры, связанные с продвижением туристического бренда Шанхайской организации сотрудничества, продвижением культурного наследия государств-членов ШОС в сфере туризма, обменом информацией и цифровые технологии в туризме, а также содействие совместному сотрудничеству в медицинском туризме». здоровье и повышение качества услуг.

На восемь стран-членов Шанхайской организации сотрудничества приходится 42% населения мира и 25% мирового ВВП. По мнению министерства, в регионе имеется огромный потенциал, который можно усилить за счет повышения осведомленности среди стран ШОС.

Ежегодная книжная ярмарка в Лакхнау с сегодняшнего дня

10-я ежегодная книжная ярмарка в Лакхнау пройдет с 17 по 26 марта в земле Равиндралайя. Темой книжной ярмарки в этом году станет Форум G20, как способ привлечь внимание к этой теме. У нас будут все виды изданий, от изданий Амар Читра Катха до конкурсных экзаменационных книг для студентов и детей, а также мы подготовим мероприятия для юных посетителей», — сказал организатор Манодж Сингх Чандел.

Он добавил, что будут установлены издатели и стенды на хинди и английском языках со всей страны, в том числе Ошо Тапупан из Катманду, Непал.