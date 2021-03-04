Последние новости о коронавирусе: Италия блокирует экспорт вакцины AstraZeneca в Австралию из-за роста напряженности из-за доступа к вакцинам

яПрерывание лечения ВПЧ во время пандемии создало «бомбу замедленного действия», поскольку доступ к услугам снизился с примерно 70 процентов до целых 30 процентов в странах с высоким уровнем доходов. Сара Ньюи Отчеты.

Согласно исследованию Международного общества папилломавируса, 32 процента женщин также заявили, что они с меньшей вероятностью или определенно не пойдут на обследование из-за опасений перед пандемией.

Вирус папилломы человека – это группа вирусов, которые чрезвычайно распространены во всем мире и являются основной причиной рака шейки матки. Вирусы также связаны с раком заднего прохода, вульвы, влагалища, полового члена и ротоглотки.

Но полностью искоренить вирус можно, нанеся удар по ВПЧ. Однако растет беспокойство по поводу того, что перерыв в предоставлении услуг во время пандемии будет стоить тысяч жизней – особенно в развивающихся странах, где доступ к лечению ВПЧ на предпандемической фазе уже был очень низким.

Профессор Маргарет Стэнли, председатель Общества IPV и видный эксперт по раку шейки матки, сказала: «Ужасно и непонятно полагать, что в 2021 году мы все еще наблюдаем такое ужасное неравенство в предоставлении недорогой и качественной медицинской помощи».

«Более 350 000 человек умирают каждый год от болезней, связанных с ВПЧ, которые можно полностью предотвратить. Это вирус, который мы можем победить. Раннее обследование, лечение и вакцинация – ключи к остановке этой волны».